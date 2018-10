Lo scontro tra Mara Venier e Barbara d'Urso ormai non conosce confini: tra le due è guerra aperta. Le due signore della domenica non nascondono più l’agguerrita rivalità e non mancano di lanciarsi eloquenti frecciatine sia sul web che in diretta televisiva. Tra Barbara e Mara, però, sembra essersi aggiunto anche Nicola Carraro. Il marito della Venier, infatti, ha pubblicato un dolcissimo post dedicato alla sua dolce metà, ma in molti hanno notato una stoccata a Barbara d'Urso. Intanto, Mara ha messo a segno un importante colpo in vista della puntata di Domenica In: ospite in studio Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi.

La donna è approdata da pochissimo in Rai lavorando in una trasmissione sulla terza rete insieme a Michele Mirabella. Dopo il periodo buio dovuto alla morte del marito, solo ora la giornalista è in grado di parlare di quello che le è accaduto. E già al settimanale Oggi la vedova Frizzi ha raccontato il suo dolore per la dipartita del marito: "Non riesco ancora a parlarne". (Continua a leggere dopo la foto)



E anche per Mara Venier è un periodo importante anche perché c'è stato un bel ritorno in famiglia: quello di Gerò Carraro. "Ci siamo sempre voluti bene. Per me il vero regalo di questo compleanno è stato vedere Gerò e Nicola di nuovo in ottimi rapporti, meglio di prima. Io amo Nicola e so che desiderava questo riavvicinamento più di ogni altra cosa. Nessuno potrà mai cambiare l’amore che c’è tra padre e figlio". (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, però, come dicevamo in apertura, è ancora scontro aperto tra Mara Venier e Barbara d'Urso. A infiammare ancor di più la querelle è il marito della zia d'Italia, Nicola Carraro. L'uomo, infatti, ha pubblicato un dolcissimo post dedicato alla sua dolce metà, ma in molti hanno notato la stoccata riservata alla D'Urso. Nei giorni scorsi la Venier è stata intervistata da Chi, dove ha parlato di suo marito e del ritrovato rapporto di quest’ultimo con il figlio, Gerò Carraro, compagno di Simona Ventura. "Io con Nicola ho vinto al totocalcio. La vera botta di fortuna nella mia vita è mio marito e tutta la mia famiglia", ha affermato Mara. (Continua a leggere dopo la foto)



E Carraro, che mostra di aver apprezzato le parole, aggiunge al fianco del post social con l'immagine di sua moglie la scritta: "Buona giornata a tutti voi, col cuore". Un chiaro riferimento a Barbara d'Urso. E non è la prima volta che Nicola Carraro entra in gioco nella sfida tra le due signore della domenica televisiva...

