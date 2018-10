La sesta puntata del Grande Fratello Vip è un flop: gli ascolti e lo share scendono rovinosamente. Non è bastata la violenta lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona e nemmeno l’ “attesissimo” chiarimento tra l’ex agente e la fidanzata Silvia Provvedi a far impennare la curva dell’Auditel. In una serata difficile per la tanta concorrenza (gli addetti ai lavori avevano giudicato “suicida” la scelta di collocare la sesta puntata del reality al giovedì, nda), la sesta puntata del GFVip terza edizione conquista 3.203.000 telespettatori e il 19,11% di share, mentre il Grande Fratello Vip Night (dall’1.21 all’1.28) ha raccolto 1.577.000 spettatori per il 32.09%.

Il programma perde sempre più punti di settimana in settimana, facendo intuire che la scelta di raddoppiare l'appuntamento settimanale non sia altro che uno scaltro espediente per chiudere prima e togliersi dall'impasse dell'insuccesso, difficile da digerire in casa Mediaset. (Continua a leggere dopo la foto)



A vincere il prime time di giovedì 25 ottobre Rai 1 con "L'Allieva 2", fiction con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi, che ha totalizzato 5.399.000 spettatori pari al 21.39% di share, nel primo episodio, e 4.722.000 spettatori pari al 22.4% nel secondo. Su Rai 2 "Pechino Express" è stato seguito da 1.246.000 spettatori, pari al 5.74% di share, mentre su Italia 1 "Oblivion" ha intrattenuto 1.141.000 spettatori (5.19%).

E poi ancora 969.000 spettatori (share 4.04%) per "Suburra" su Rai 3, 517.000 spettatori (share 2.7%) per "W L'Italia" su Rete 4 e bene "Piazza Pulita", su La7, con 1.054.000 spettatori (share 5.51%). Insomma, l'edizione numero tre del Grande Fratello Vip non funziona. I dati sono in costante calo e i personaggi all'interno della casa non fanno leva sui telespettatori. Cosa farà Mediaset per risollevare le sorti del reality show?

Secondo il direttore di ''Nuovo'' l'asso nella manica si chiama Maria De Filippi. "GF VIP, arriva Maria De Filippi come opinionista salva ascolti?", scrive Riccardo Signoretti, spesso presente nei salotti Mediaset come opinionista, sul suo post di Facebook, che scatena i gossip più accesi. Se fosse confermata, la presenza di Queen Mary potrebbe essere una scelta vincente.

Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona e l’audio senza censura della lite con Ilary Blasi