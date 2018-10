Sonia Bruganelli, sposata con Paolo Bonolis dal 2002, è tornata a parlare della malattia della figlia al Maurizio Costanzo Show. "Non sono un personaggio pubblico a tutto tondo", precisa Sonia Bruganelli per mettere a tacere le numerose polemiche spesso scoppiate per i suoi post sui social. Imprenditrice, classe 1974, la Bruganelli mostra sfarzi senza limiti, benefits di extra lusso e per questo motivo è sempre oggetto di polemica.

LA moglie di Paolo Bonolis si è difesa dagli attacchi su Instagram che subisce dagli haters ogni volta che posta un foto. Per Per la Bruganelli, titolare di una società di casting e produzioni tv, agli invidiosi disturba il fatto che lei “sia quella che ha avuto la fortuna di sposare uno ricco”. Poi il riferimento ai problemi della figlia. E qui che la Bruganelli spiega molte delle scelte che le persone criticano continuamente. (Continua a leggere dopo la foto)



"Uso gli aerei privati solo per evitare disagi a mia figlia malata. - ha detto - Sui social condivido momenti felici o situazioni che mi piacciono, leggeri, da condividere come in una sorta di diario pubblico. Non intendo provocare. Altre circostanze private le tengo per me. Se vado in ospedale non lo pubblico di certo". Insomma, un sonoro schiaffone agli haters che non fanno altro che insultarla. "Ho una bambina con difficoltà motorie e l'ultima volta che sono andata a Parigi con la famiglia ho atteso tre ore all'andata e tre ore al ritorno, mai più. Usare aerei privati non è un'ostentazione di lusso", conclude.

Qualche giorno fa, in un'intervista rilasciata al Corriere.it, Lady Bonolis aveva detto: “All’inizio l’ho convinto io a noleggiare l’aereo privato. Siamo tanti e la primogenita, Silvia, ha problemi motori. Fino a poco fa si spostava solo in carrozzina. Ora, dopo tanti sacrici e sioterapia, è quasi autonoma. La gente giudica senza sapere”. Ma la confessione privata non si ferma qui.

“Ho visto Silvia neonata in terapia intensiva per due mesi mentre incontrava complicazioni non previste, l’ipossia, l’arresto cardiaco… I danni motori e al linguaggio ne sono la conseguenza”. Un dolore personale, profondo, privato. Che appartiene alle cose riservate, e quindi non sbandierabile sui social come può esserlo invece un mero catalogo di Chanel. “È stata dura per lei, per noi, per i fratelli. Ma questo è il mio dolore. E nessuno lo vedrà mai su Instagram''.

Sonia Bruganelli parla della malattia della figlia: cosa è successo alla famiglia di Paolo Bonolis