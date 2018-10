Al GF Vip, dopo essersi tolta un sassolino (meglio: un masso) dalla scarpa, Ilary Blasi avrà pure chiuso il collegamento con Fabrizio Corona fuori dalla Casa ed è andata avanti con la puntata. Ma non è riuscita a 'spegnere' l'ex re dei paparazzi che, infatti, si è subito sfogato sui social. Avrebbe pure distrutto il camper della produzione del Grande Fratello Vip fornitogli da Mediaset. Lo ha rivelato 361 Magazine, il portale Alfonso Signorini. Corona "ha distrutto il camper della produzione fornito da Mediaset. Calci e pugni, dettati dalla rabbia e dalla impossibilità di difendersi", si legge.

È stato uno scontro durissimo, quello andato in onda, in diretta, nella sesta puntata del reality e si è finalmente capito il motivo delle continue frecciatine tra Ilary e Fabrizio: quella vecchia storia (che risale al 2005) del presunto flirt di Francesco Totti e Flavia Vento. “Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?”, gli ha infatti subito chiesto la Blasi. E lui, che aveva capito benissimo: “Tuo marito ha scritto un mare di ca***. La verità è che siamo tutti cornuti e tu sei stata tradita a un mese dal matrimonio”. (Continua dopo la foto)



Per Ilary, per cui evidentemente la vendetta è un piatto che va servito freddo, è stata una specie di resa dei conti, insomma. Ma Fabrizio, che l'ha anche accusata di avergli abbassato il microfono, finito il collegamento e, a quanto pare, dopo aver distrutto il camper, ha proseguito il suo attacco su Instagram. Ha registrato numerose le Storie dopo che la Blasi l'ha congedato. Tutte (parecchio) arrabbiate. “Allora adesso, cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati perché adesso scateno l’inferno”, ha avvertito.

Poi è andato ancora più sul pesante ed è passato agli insulti. Ma non prima di aver sottolineato che dopo tante richieste da parte della produzione, aveva deciso di entrare nella Casa senza “dare peso alle litigate passate con Ilary e a quello che ci siamo detti negli anni. Avevamo fatto un patto di rispetto. Ero venuto con il sorriso. Non volevo assolutamente litigare, perché in questo periodo voglio solo cose belle. Addirittura avevo portato dei fiori. Mi è stato abbassato vergognosamente il microfono per combattere una battaglia personale in una rete pubblica”.

Poi, forse in un ristorante, le offese: “Bella, mi hai fatto arrivare a un milione di follower. Poi caciottara te l’avevo detto prima io! A bella caciottara con le smagliature”. Ha detto proprio così. Infine l'invito ai fan di togliere il 'segui' dal suo profilo Instagram che secondo Corona è gestito da lei e non dai suoi sostenitori: “Lei ha detto ‘questa è la mia trasmissione e io ti spengo’. Ma siccome il vero potere adesso ce l’hanno i social, io vi invito ad andare sul profilo e scriverle e poi a defollowarla. E non è vero che non lo gestisce lei, lo gestisce lei! Adesso ha più di 500.000 follower, domani deve scendere a 400.000. Cara Ilary nel mondo dell’opinione pubblica non comandi tu, comanda l’opinione pubblica, buona vita caciottara”.

