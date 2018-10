Uomini e Donne, AAA nuova tronista (o nuovo tronista) cercasi. Anche se non l'abbiamo ancora visto in tv, le anticipazioni del trono classico danno per certo l'abbandono di Mara Fasone. Proprio così: la siciliana ha lasciato il programma. Il motivo? Questo ancora non si sa, anche perché da quanto trapelato la Fasone non si è nemmeno presentata in studio per comunicare il suo addio al pubblico. Si sarebbe limitata a dire alla redazione di non trovarsi nel posto giusto, dunque ci avrebbe pensato Maria De Filippi a dirlo in puntata. Una notizia, questa dell'addio al trono di Mara, che ha stupito ma nemmeno più di tanto.

Pur non conoscendo i motivi che l'hanno spinta a mollare il percorso intrapreso a Uomini e Donne, molti si dicono certi che la segnalazione fatta da Gianni Sperti è stata fatale. Nella registrazione del trono classico dello scorso 17 ottobre, infatti, l'opinionista ha a rivelato un segreto che la bella tronista avrebbe tenuto nascosto alla produzione. In sostanza Mara sarebbe rimasta in contatto con il suo ex fidanzato. (Continua dopo la foto)



Si sono lasciati da poco e, secondo quanto scoperto dall’opinionista, i genitori di lei lo incontrerebbero ogni volta che vengono a Roma, dove Mara alloggia in un residence. La Fasone, messa alle strette, ha provato a giustificarsi ribadendo di essere single e di non voler tornare insieme al suo ex, con cui è finita qualche mese fa. Ma ha ammesso anche che i suoi genitori sperano ancora in un loro ritorno di fiamma e che non vedono affatto di buon occhio la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Per questo, uscita l'anticipazione del suo addio, si è pensato che fosse ancora fidanzata fuori. Vero o no, non è dato saperlo. Ma in fondo quello che ora preme al pubblico di Uomini e Donne è sapere chi la rimpiazzerà. Chi siederà al suo posto vicino a Teresa Langella, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni? Anche in questo caso la certezza non c'è ancora, ma sul web circolano già alcuni nomi. Nomi noti, anche se molti vorrebbero un volto fresco, nuovo, al posto di Mara.

Secondo alcuni il prossimo protagonista della trasmissione sarà Nicolò Federico Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar ed ex single di Temptation Island Vip. Ma quello di Nicolò non è il solo nome nome in pole position. Si parla di Andrea Cerioli e Andrea Zenga. Il primo è stato già tronista nel 2014 ma dopo l’esperienza a Temptation Island Vip sono in molti a rivolerlo sul trono. Il secondo, il figlio di Walter Zenga, aveva partecipato al docu- reality condotto da Simona Ventura con la fidanzata Alessandra Sgolastra (che al villaggio ha poi conosciuto Cerioli) ma sono usciti separati.

Mara Fasone lascia Uomini e Donne, la frecciatina di Gianni Sperti