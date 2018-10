A 'L'Eredità' di Flavio Insinna i concorrenti continuano a fare gaffe su gaffe. Non c'è praticamente sera in cui conduttore e pubblico non restino di sasso di fronte a certi strafalcioni da far accapponare la pelle. Può capitare di avere un lapsus, specie quando si è di fronte a una telecamera (e a milioni di telespettatori) per la prima volta, ma come abbiamo visto nelle ultime settimane, spesso chi gioca incappa in errori madornali. Quelli di geografia, come sempre, sono i più gettonati, ma pure in storia qualcuno non sembra così ferrato. E che dire di chi scambia i noti biscotti 'lingue di gatto' per 'lingue di lucertola'?

L'altra sera, per continuare il ciclo delle gaffe più incredibili, la domanda era: "Uno dei più importanti saggi sulla comunicazione s'intitola...". Due le opzioni: 'Il medium è il messaggio e 'Il medium è il massaggio'. Non per fare i professori, ma a senso ci si arrivava che la risposta quella corretta, come da titolo del saggio di Marshall McLuhan, era la prima, no? (Continua dopo la foto)



Non per Stefano, che tra lo stupore di Insinna e del pubblico in studio ha risposto dando la seconda opzione, 'Il medium è il massaggio'. Ancora un altro giro. Non va bene nemmeno quando la risposta è pressoché scontata, quando manca solo una lettera per comporre la parola corretta. È stato il caso di tale Andrea, a cui era stato semplicemente chiesto 'Chi paga l'affitto?'. Beh, il concorrente non è proprio riuscito a dire 'locatario' anche quando la parola era formata. Mancava solo la 't', ma niente.

'Sarà per la prossima volta' anche per la giovane concorrente a cui non è proprio venuta in mente la parola 'ramingo' al quesito 'Costretto a un continuo vagare'. Anche in questo caso mancava solo la 'g'. C'è pure chi alla fine ci azzecca, ma quanta fatica per una domanda elementare! Il conduttore aveva chiesto ai concorrenti quale fosse il capoluogo delle Marche. Semplice, no? Nient'affatto, a quanto pare.

Hanno esitato a lungo, e il ché la dice già lunga sull'espressione sconcertata di Insinna, fino a quando uno di loro, dopo ben tre tentativi, è riuscito a dire, dopo ben tre tentativi, "Ancona". Già, tre tentativi. Arriviamo all'ultimissima (per ora) gaffe colossale. Protagonista, suo malgrado, tale Cristina che, nella puntata giovedì 25 ottobre, doveva rispondere a questa domanda: "In che anno gli ebrei italiani riacquistano i diritti negati dalle leggi razziali?". Tenetevi forte: secondo lei l'anno in questione era il 1989. Più di cinquant'anni dopo la fine della Seconda guerra mondiale, insomma. Gelo assoluto.

