“Ti rendi conto quello che mi ha fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti. l'hai fatto anche con Silvia Provvedi. L'hai offesa e umiliata”. GF Vip, 25 ottobre 2018, ore 22,30 circa: Ilary Blasi, per cui evidentemente la vendetta è un piatto che si consuma freddo, e la resa dei conti con Fabrizio Corona, appena uscito dalla Casa dopo aver parlato con la sua ex. Caos fuori dalla porta rossa. Dopo quelle parole di Ilary (arrivate dopo una serie di frecciatine, lei in tv e lui su Instagram), scoppia la bufera. Fabrizio non ci sta: “Quello che ha scritto tuo marito nel suo libro sono tutte cazz.... Capita di essere traditi un mese prima del matrimonio ”.

Vanno avanti per un po', sempre in diretta, poi lei chiude il collegamento e riprende la sesta puntata del reality tra gli applausi del pubblico. Lui, invece, si sfoga sui social. Accusa Ilary di avergli abbassato il microfono e promette di far sentire la sua voce e raccontare tutto attraverso altri canali. Ma che è successo 13 anni fa? E che cosa ha scritto Totti di non vero, secondo Corona? (Continua dopo la foto)



Il presunto tradimento a cui fanno riferimento Corona e la Blasi è quello con Flavia Vento. Era il 2005 e, ricostruisce Il Messaggero, un mese prima delle nozze di Totti, la showgirl raccontò al settimanale Gente di aver vissuto una notte d'amore con il Capitano. Ilary è ovviamente sconvolta, ma Francesco nega tutto. Il matrimonio si fa, con la Vento accusata e persino minacciata di essere una rovina famiglie. In un'intervista a Gente si disse “sedotta e abbandonata” e poi a 'Porta a Porta' raccontò di aver 'cantato' poco prima delle nozze perché consigliata da certe persone con cui lavorava allora. In quel modo avrebbe ottenuto un ottimo ritorno professionale e di immagine. E in quella 'strategia' c'era anche Fabrizio Corona.

Nel suo libro uscito da poco, Totti ripercorre quella storia e dà la sua versione. Racconta di aver conosciuto Flavia a un evento e di averla rincontrata la settimana dopo in un ristorante: “Saluti e sorrisi da una parte all'altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propri a compagnia”. Ma si è complicato tutto quando è entrato in gioco Corona: “La storia sarebbe finita se qualche giorno dopo Fabrizio Corona non telefonasse a Vito per dirgli che esiste una seconda parte dell'intervista, più dettagliata, unita ad alcune fotografie compromettenti – scrive Totti - Lui è pronto a venderle a Gente per 50mila euro, ma se volessimo ritirare tutto dal mercato per la stessa cifra non avrebbe problemi a darcele. A noi la scelta”.

Totti non lo sapeva, ma suo fratello pagò quella cifra: “lo vengo avvisato dell'accordo soltanto a pagamento avvenuto, e la cosa non mi piace per niente perché non ho nulla da nascondere: non a caso, al dunque Corona consegna a Vito un dattiloscritto firmato dalla Vento nel quale ci sono ben poche novità rispetto alla prima parte dell'intervista, e nessuna fotografia. L'evidenza del bluff”. L’intera vicenda finisce poi nell’inchiesta di Vallettopoli e, come racconta sempre Totti, dopo un accertamento della polizia “quella famosa notte incriminata il mio telefono non risulta mai agganciato alla cella della zona in cui abita Flavia Vento”. Fine. Anzi no. Perché ora, a 13 anni da quella bufera mediatica, Corona ha promesso battaglia. “Ora dirò tutta la verità. Scateno l'inferno”, ha detto dopo la lite in diretta con Ilary.

