Sono passate poche settimane dalla fine di Temptation Island Vip e adesso Patrick Baldassarri ha finalmente deciso di rompere gli indugi e parlare. Lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. La fine della storia con Valeria Marini, che si è lasciata “tentare” dal seduttore Ivan Gonzalez, è stato un colpo durissimo ma Patrick Baldassarri guarda già avanti, nonostante il dolore per un epilogo che non era quello che sognava. “Le voglio bene e gliene vorrò sempre, provo solo amarezza e delusione – dice - Perciò non riesco ancora ad avere una visone del nostro futuro”.

Il programma gli ha dato modo di capire che la relazione comunque non andava: “Ringrazio Maria De Filippi per avermi fatto partecipare al programma, dove ho capito che era arrivato il momento che io e Valeria prendessimo strade diverse. Non ho nulla contro Ivan, perché ha solo interpretato al meglio il ruolo di tentatore. Il problema non è suo, ma di Valeria che gli ha dato la possibilità di fare tutto quello che ha fatto”. (Continua dopo la foto)



Valeria, continua ancora Patrick Baldassarri, ha negato di aver baciato Ivan: “Il fatto che abbia negato più volte l'evidenza quando le chiedevo spiegazioni sul rapporto tra lei e Ivan. Se non lo avesse fatto, ne avremmo potuto parlare: uno scivolone può capitare a tutti e, a volte, può rafforzare un rapporto”.Ora le raccomanda di cercare l’amore: “Di investire più tempo nell’amore che nel lavoro e di riflettere su quello che ha fatto”.

Poi continua: “Se ritiene giusto il modo in cui si è comportata, non troverà mai l’uomo giusto che vorrebbe al suo fianco”.Patrick Baldassari, per chi non lo conoscesse, è un procuratore sportivo ed è già noto al pubblico per essere stato il fidanzato di Sofia Bruscoli, ex tronista del programma ''Uomini e Donne'' di Maria De Filippi. Dopo essersi diplomato, ha iniziato il suo lavoro di imprenditore seguendo le orme del padre Mario. Infatti è uno dei nomi più importanti e conosciuti nella Riviera Romagnola.

Proprio insieme al padre organizzava ogni anno a Milano Marittima il Vip Master di Tennis. Inoltre, sempre in questa città, è proprietario dello stabilimento balneare Paparazzi 242 , luogo di grande prestigio, con personale qualificato e pieno di eventi, tra cui le selezioni provinciali di Miss Mondo. Valeria Marini e Patrick Baldassari si conoscono da una vita, tra loro era esplosa la scintilla, poi si erano lasciati, si erano legati e addirittura sposati con altri, salvo poi ritornare sempre lì da dove erano partiti. Sarà così anche stavolta?

