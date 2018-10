Grande Fratello Vip, e la sesta puntata passa alla storia. E non perché è andata in onda di giovedì, ma per via dell'ingresso di Fabrizio Corona nella Casa e dello scontro durissimo con Ilary Blasi. In breve, dopo aver chiesto scusa alla sua ex, Silvia Provvedi, Corona ha dovuto 'fare i conti' con la padrona di casa che, dopo le frecciatine (reciproche) delle scorse puntate, l'ha affrontato in diretta e attaccato per quella vecchia storia del presunto tradimento del marito, Francesco Totti. Eccolo il motivo per cui tra i due non corre buon sangue. Dopo il collegamento, l'ex re dei paparazzi, furioso, ha registrato alcune Storie di Instagram in cui ha accusato la Blasi di avergli abbassato il microfono e promesso di raccontare attraverso altri canali la sua verità su Totti.

Insomma, non è finita qui. Dopo lo scontro, Ilary, innervosita ma soddisfatta, è andata avanti con la puntata. Ha fatto tornare Lory Del Santo in Casa (tutti la credevano eliminata e invece ha trascorso 4 giorni in un'ala segreta), ha parlato con i tre nuovi concorrenti del reality (Ela Weber, Maria Monsè e Alessandro Cecchi Paone) e poi letto il verdetto del pubblico sulle nomination di lunedì scorso. (Continua dopo la foto)



Dopo l'eliminazione di Eleonora Giorgi, al televoto erano finiti Ivan Cattaneo, la Marchesa (o presunta tale) Daniela Del Secco d'Aragona, Elia Fongaro e Jane Alexander. Dopo i soliti lunghissimi minuti di suspense, la sorpresa: è Daniela a dover lasciare il gioco.“Ho un mio pensiero: anche uscire in questo momento è una vittoria. Penso che bisogna accettare quello che viene, specialmente quando sia ha la consapevolezza di essere stati sempre sul pezzo”, ha commentato dicendosi quindi soddisfatta dell'esperienza vissuta.

Tranquilli: sicuramente la rivedremo presto in tv, magari a Pomeriggio Cinque o Domenica Live. Anche perché Daniela è stata la concorrente che che ha diviso l'opinione pubblica ed è stata al centro del gossip per il presunto titolo nobiliare. Molti, infatti, sostengono che non sia di sangue blu e che in realtà sarebbe un'estetista che ha comprato un marchio. Ora che è uscita dal reality, chiarirà una volta per tutte la situazione? Staremo a vedere.

Signorini che dice nell'orecchio alla marchesa che si sentiranno fuori perché le darà una mano a gestire l'audience #GFVip pic.twitter.com/YGusdFXj6a — Federica (@J_Faith16) 25 ottobre 2018

Ma Signorini che dice alla Marchesa "poi ti dico io come affrontare la cosa" in diretta e con i microfoni accesi è allucinante!!! #signoriniruffiano #GFvip — Annaegvm (@annaegvm) 25 ottobre 2018

Alfonso Signorini che subito si accaparra la Marchesa per come affrontare la bufera mediatica sulla sua nobiltà #gfvip — Robs;🦄🌷 (@xoxo_Robsssss) 25 ottobre 2018

Signorini che dice alla Marchesa, a microfono acceso, poi ci parliamo cosi ti dico come affrontare la cosa!!! Signorini ended tutta la telenovela: È marchesa oppure no #gfvip — Antinisca (@Anty78) 25 ottobre 2018





Potrà però contare sul sostegno di Alfonso Signorini, a quanto dicono i telespettatori più attenti a cui non è sfuggito un fuorionda dell'opinionista e direttore di Chi. Appena entrata in studio, la Marchesa è stata avvicinata da Signorini, che forse pensava di non avere il microfono acceso in quel momento. Alfonso avrebbe detto all'orecchio di Daniela che l'avrebbe aiutata fuori. “Poi ti aiuto ad affrontare la cosa”, le avrebbe sussurrato Signorini. Su Twitter l'hanno fatto notare in molti.

