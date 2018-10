Ilary Blasi invita Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip e lo asfalta in diretta tv! “Ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?”

È successo l'impensabile al GF Vip, non appena Fabrizio Corona si è lasciato alle spalle la famosa porta rossa. Come si sapeva dalle anticipazioni, nella puntata andata in onda giovedì sera l'ex re dei paparazzi è entrato nella Casa per chiedere scusa a Silvia Provvedi per aver detto a Verissimo che non l'amava. È stato un lungo confronto il loro. Lui ha ripetuto di volere solo il suo perdono, di essersi comportato male e che non è vero che non l'ha mai amata. Lei più volte lei è scoppiata a piangere, ma è stata anche categorica: ha accettato le sue scuse ma gli ha anche detto che “gli show mi hanno stancato” e che “da me non avrai più niente”.

Come detto, è stato un lungo e duro confronto tra i due ex, ma niente in confronto a quello che è andato in scena non appena Ilary ha fatto uscire Fabrizio dalla Casa. Dopo diverse frecciatine (lei in diretta, lui sui social), la conduttrice del GF Vip si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa e, seppur a distanza, ha tirato fuori la famosa storia del presunto tradimento di Totti a pochi mesi dal loro matrimonio. Motivo per il quale c'è tutta questa maretta tra loro. (Continua dopo la foto)



“Ti rendi conto di cosa mi hai fatto 13 anni fa?”, ha detto la Blasi in diretta. E lui, alzando il tono della voce: “Quello che ha scritto tuo marito è una caz***. Capita di essere traditi un mese prima del matrimonio”. “Il caciottaro sei tu – l'ha attaccato Ilary - Hai messo in scena tutto quel teatrino e lo hai fatto in un momento in cui mi dovevo sposare ed ero incinta del mio primo figlio. Quello che sei lo ha capito tutta Italia, chiudetemi il collegamento”.

Innervosita ma soddisfatta e tra gli applausi del pubblico, Ilary è andata avanti con la puntata mentre Fabrizio si è sfogato su Instagram. Un fiume in piena: ha accusato la Blasi di avergli fatto abbassare il volume del microfono mentre erano in diretta e, soprattutto, ha promesso di vendicarsi raccontando tutto quello che ritiene sia successo sul presunto tradimento di Totti. Al GF Vip Corona non è riuscito a far sentire la sua voce, ma nelle Storie successive allo scontro ha promesso che lo farà attraverso altri canali.





“Sono uscito adesso dalla trasmissione – ha detto Fabrizio arrabbiatissimo nelle Storie - La signora, se possiamo chiamarla così, Ilary Blasi, che non ha avuto il coraggio di tenermi il confronto, mi ha abbassato il microfono. Adesso vi spiego come farò a dire la mia verità senza farmi abbassare il microfono. Perché questo non è diritto di replica. Da una ragazzina di 30 anni che è in trasmissione solo perché ha sposato un ex calciatore che non è capace di dire due parole in italiano, ma solo di tirare due calci a un pallone, non mi faccio prendere per il c***. E allora adesso, cara mia, visto che tu mi hai abbassato il microfono, io dirò la verità come deve essere detta. Preparati perché adesso scateno l’inferno”.

Ilary Blasi, al GF Vip indossa la parrucca ma al naturale è così: foto