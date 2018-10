Al Grande Fratello Vip 3 notte bollente tra Jane Alexander e Elia Fongaro. Nella Casa più spiata d’Italia l’attrice 45enne Jane Alexander e il velino 27enne Elia Fongaro si stanno avvicinamento ‘pericolosamente’. Da qualche giorno tra i due concorrenti del reality è nata una strana complicità e, dopo le coccole alla luce del sole, la notte scorsa avrebbero dato sfogo alla passione. Le telecamere hanno immortalato la coppia a letto insieme con l’attrice italo-inglese che riempiva di carezze il giovane, coprendo il microfono.

Qualche giorno fa Gianmarco Amicarelli, il compagno di Jane, si è presentato fuori dalle mura della casa di Cinecittà e con un megafono ha chiesto alla Alexander di sposarlo. Lei però è apparsa piuttosto sconvolta ed è scoppiata in lacrime senza dare una risposta al fidanzato. (Continua a leggere dopo la foto)



“Il giorno prima di entrare l’abbiamo passato insieme, ma non abbiamo parlato di determinate cose – ha confessato Jane parlando del fidanzato con gli altri inquilini della casa del GF Vip -, anche se lui sa che abbiamo delle problematiche. Lui non vuole mai parlare, mai discutere, mai litigare, ma ci sono delle situazioni che non riesco a superare, che non mi stanno bene”. Insomma, Jane è confusa e per il momento non ha intenzione di allontanarsi da Elia, anzi.

Sulla questione il web si è pronunciato e anche l'ex gieffino vip Enrico Silvestrin ha voluto dire la sua. Su Twitter, in risposta a un utente che si domandava se fosse decoroso per una donna di 45 anni esporsi in tale modo, ha rilasciato una durissima dichiarazione: “Voi state ragionando sul compagno, ma ad esser più colpito in questi giorni è il figlio che non riconosce più la madre e se ne vergogna”.

A chi lo ha criticato per questo suo tweet, ha rilanciato: "Jane deve tutale se stessa e suo figlio di certo non io che già devo raccogliere le lacrime del compagno". Il figlio dell'attrice è il giovane Damiano, avuto da Christian Schiozzi, che secondo quanto riportato dall'ex gieffino si sarebbe sfogato con lui, rivolgendo parole pesanti alla madre. Attualmente ha 15 anni e sembra che sia destinato a seguire le orme della madre visto che da grande ha intenzione di fare l'attore.

Elia Fongaro e Jane Alexander sempre più vicini. Il GfVip diventa bollente