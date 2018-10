Alessandro Cecchi Paone è assoluto protagonista al Grande Fratello Vip. Non ha fatto mistero su chi sia il suo preferito al GF Vip 3. Subito dopo il suo ingresso nella Casa, l'opinionista ha svelato di aver avuto modo di guardare Fabio Basile di nascosto mentre si faceva il bagno. Trovato Basile nella vasca da bagno, ha preferito abbandonare le chiacchiere con le ragazze per andare ad ammirarlo in quasi tutta la sua nudità. Alessandro Cecchi Paone ha colto la palla al balzo per dichiarare di essere attivo, motivo per cui non sarebbe interessato alle doti di Basile diventato molto noto in casa per le sue... dimensioni.

Chiacchierando con le Donatella, con cui è entrato subito in sintonia, Alessandro Cecchi Paone si è lasciato andare a commenti infuocati. "Quando vi svegliate e sono a Mattino Cinque vedo certe cose... - ha raccontato divertito - . Tutti gli uomini che si coprono. Fabio una volta aveva una tenda canadese sul letto".



Alessandro Cecchi Paone, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 3, vista la ben predisposizione delle due gemelle sull'argomento, ha fatto rivelazioni piuttosto spinte: "Io sono attivo, non mi interessa. Ha un fisico perfetto ed ha pure tutto quel ben di Dio? Generalmente qualche difetto devono averlo. Io sono attivo, non corre rischi, ma apprezzo altre doti" ha ribadito nuovamente il giornalista e conduttore televisivo.

Intanto, Alessandro Cecchi Paone si è lasciato andare nella casa del Grande Fratello Vip ancora più pesanti. Dopo aver ammesso a Ivan Cattaneo che, secondo lui, i bisessuali non esistono, in una conversazione con Maria Monsè si è lasciato sfuggire un'altra frase molto ambigua sui meridionali. Il pensiero di Cecchi Paone è stato ripreso più volte sui social network nelle ultime ore con durissime critiche: "I terroni sono strane persone che fanno cose strane". Su Twitter le accuse di razzismo si sprecano nei confronti di Alessandro Cecchi Paone.



Chissà se si tratterà questo tema nella puntata di oggi, giovedì 25 ottobre 2018. Proprio quando entrerà un cosiddetto 'meridionale' qual è Fabrizio Corona: l'imprenditore catanese farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare nuovamente Silvia Provvedi. La coppia, che ha vissuto la fine della propria storia a colpi di copertine, interviste e post sui social, potrà finalmente rivedersi e confrontarsi...

