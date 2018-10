Addio clamoroso a Uomini e Donne. La tronista siciliana Mara Fasone ha abbandonato la trasmissione condotta da Maria De Filippi senza dare alcuna spiegazione alla redazione e alla stessa conduttrice. Oltre ad avere instaurato un pessimo rapporto con la “collega” Teresa Langella, la tronista ha più volte sottolineato di non sentirsi a suo agio nel particolare contesto televisivo e, come se non bastasse, è stata presa di mira dall’opinionista Gianni Sperti.

Quest’ultimo, soltanto qualche giorno fa, aveva persino ventilato l’ipotesi che Mara fosse d'accordo con il suo ex, ancora in buoni rapporti con i genitori di lei, per partecipare alla trasmissione e 'fare business'. Da quando la segnalazione di Gianni (che in tv non abbiamo ancora visto) ha fatto il giro della rete, tanti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro di Mara all'interno del programma. (Continua a leggere dopo la foto)



Oggi è arrivata la conferma. Mara ha deciso di lasciare Uomini e Donne e, ovviamente, i telespettatori si sono scatenati sui social. L'ex tronista si sarebbe rifiutata di presentarsi in puntata per comunicare la sua decisione e, inoltre, avrebbe pure negato il suo consenso a fare un video (che sarebbe poi stato mostrato al pubblico) dove spiegava i motivi della sua scelta.

Su Instagram Gianni Sperti ha commentato in maniera (un po’ acida) la decisione della ragazza: “Finalmente una gioia, adios!” con tanto di hashtag #MeglioPerderleCheTrovarle e #Adios. ''Gianni, ci vedi tanto lungo, non ti sbagli mai!'', ''Finalmente quella mara era a dir poco insopportabile mamma miaaaaaaa'', ''Ogni riferimento a cose o Mara è puramente casuale'', sono alcuni dei messaggi lasciati a corredo della foto pubblicata dall'opinionista di Uomini e Donne.

I corteggiatori di Mara, a seguito della decisione presa dalla stessa di non presentarsi più a Uomini e Donne, ieri hanno ovviamente salutato Maria e hanno lasciato la trasmissione. L’unico ad essere rimasto, tra tutti, è stato però Andrea Dal Corso. L’ex tentatore infatti, pur essendo stato chiamato dalla Fasone, si è dichiarato ieri per Teresa Langella.

