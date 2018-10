A Uomini e Donne trono over è sempre lei la grande protagonista. Negli ultimi mesi Gemma Galgani sta provando a dimenticare Manetti con il corteggiatore Rocco Fradella. Anche in questo caso, si tratta di una conoscenza piuttosto turbolenta: le cose tra i due, recentemente, non vanno molto bene e pare che il cavaliere abbia già preso la decisione di chiudere con lei. Per provare a risollevare un po’ le sorti della relazione tra Rocco e Gemma, la redazione di Maria ha provato a giocare un asso della manica: come sottofondo a uno dei balli della coppia in studio, è stata scelta una delle nuove canzoni dall’ultimo album dell’amatissima cantante salentina Alessandra Amoroso.

Il ballo tra Gemma Galgani e Rocco è stato un momento molto romantico e oggi la dama ha scelto di ringraziare Alessandra Amoroso con un messaggio speciale, affidato al social network Instagram: "Alessandra tu rendi tutto speciale, anche un mio ballo, lo hai reso indimenticabile. Grazie Ale! Ridi ridi come ridi tu, sei contagiosa con il tuo sorriso!". Il messaggio ha scatenato immediatamente la reazione dei followers di Gemma e di quelli di Alessandra Amoroso: tutti hanno apprezzato il dolce pensiero speciale della dama, mentre in tanti aspettano la risposta di Alessandra. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma le sorti, appunto, della relazione con Rocco Fredella sembrano già segnate: il corteggiatore questa volta ha accolto ben cinque dame. Nella puntata di mercoledì 24 ottobre di Uomini e Donne, dopo aver chiuso ufficialmente la sua frequentazione con Gemma Galgani, il cavaliere pavese si è trovato ancora una volta al centro dello studio davanti alle nuove dame. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando si è presentata Antonella, la donna ha creato molto stupore per una frase da lei pronunciata: "Ho avuto solo due uomini nella mia vita". A quel punto l'opinionista Tina Cipollari ha voluto lanciare una frecciatina alla Galgani: "Non come Gemma che ne ha avuti almeno 200". La dama toscana, allora, ha rincarato la dose: "Gemma potrebbe fare bene il marinaio ogni porto un uomo". Una pessima battuta che non è piaciuta neanche alla De Filippi. Intanto, a Uomini e Donne c'è stato anche un momento molto toccante grazie all'ingresso in studio dell'ultima coppia di Temptation Island Vip, Fabio e Marcella Esposito. I due sono arrivati alla corte di Maria De Filippi per raccontare la loro storia d'amore dopo la loro brevissima avventura nel programma delle tentazioni. (Continua a leggere dopo la foto)



A stupire e a commuovere tutti sono le parole e i gesti dei due, ma specialmente di Fabio. Gemma Galgani, che conosce i due ragazzi, ha chiesto alla Esposito: "Non avresti un fratello più grande da presentarmi?". Dunque, Gemma Galgani ha poi aggiunto: "Mi è piaciuto molto il suo gesto, è quello che cerco io in un uomo. È la cosa a cui anelo...".

