Carlotta Mantovan torna in televisione. Dopo l'esperienza su RaiTre di inizio settembre con il programma 'A Tutta Salute', l'ex Miss Italia è pronta ad affiancare Antonella Clerici nella nuova edizione di 'Portobello' che andrà in onda in prima tv a partire da giorno 27 ottobre. Per Carlotta le soddisfazioni lavorative delle ultime settimane sono solo una piccola 'pillola' che allieva un dolore grandissimo come è stato la morte di Fabrizio Frizzi. Il marito, nonché conduttore amato e stimato da tutti, se ne è andato lo scorso marzo a causa di una grave malattia che non gli ha lasciato scampo in pochi mesi. Il vuoto lasciato da Fabrizio è incolmabile ma Carlotta ammette di star riuscendo ad andare avanti anche grazie alla piccola Stella, la figlia avuta con Frizzi.

Carlotta, adesso, da sabato 27 ottobre, sarà al fianco di Antonella Clerici nel remake di Portobello nel ruolo che fu di Renée Longarini, la coordinatrice delle telefoniste. Un'amicizia speciale la loro, resa ancora più stretta proprio dalla dipartita del conduttore.



Durante la conferenza stampa di presentazione, Carlotta Mantovan ha rivelato quali sono le sue sensazioni al momento: "Io non se sarò all'altezza ma ce la metterò tutta perché per me è un onore essere qui" ha spiegato la moglie del compianto Fabrizio Frizzi. "Sono felicissima ma sono anche emozionata perché è la prima volta che mi misuro su una cosa di questo tipo quindi accetto consigli su tutto e da chiunque! Per adesso comunque non mi prefiguro oltre, vado avanti un passo per volta".

Ma la confessione più intima, Carlotta Mantovan, se l'è concessa al settimanale 'Oggi' in una lunga ed emozionante intervista. A proposito di Fabrizio Frizzi, infatti, l'ex miss Italia ha ammesso: "Di quello che è accaduto non riesco ancora a parlare, e anche su chi vedere sono ancora più selettiva di prima, perché tutto il tempo che ho voglio dedicarlo alla mia bambina e al mio lavoro". E alla rivista, Carlotta Mantovan ha confessato di dover solo ringraziare Antonella Clerici: "Fare Portobello con Antonella Clerici è una gioia che va oltre il lavoro – di cui sentivo la mancanza – perché so che ci divertiremo, che siamo noi due. Gli amici veri mi hanno aiutato tanto, mi hanno sostenuta e protetta. Dalla gente ho ricevuto tanto affetto, non posso che ringraziare tutti, ma ho vissuto in modo riservato quando accanto avevo Fabrizio e ora voglio fare altrettanto".



Antonella Clerici, durante la conferenza stampa di presentazione di 'Portobello', ha spiegato perché abbia voluto proprio lei al suo fianco: "Volevo che Carlotta restasse in famiglia, diciamo nella sua famiglia Rai e con questo intendo lavorare con me o con Carlo Conti. Ho pensato a lei perché secondo me è semplicemente perfetta in questo ruolo. Proviamo a ripensare a René Longarini: io vedo Carlotta un po’ come Audrey Hepburn, con la sua eleganza innata, la sua educazione, il suo garbo e la sua gentilezza. E non dimentichiamo che è stata una giornalista per Sky e questo è un lavoro anche giornalistico perché dovrà decidere cosa passarmi in diretta".

