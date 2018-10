Barbara D'Urso vs Mara Venier; Domenica Live vs Domenica In. L'ultima avvincente sfida all'ultimo ascolto della domenica pomeriggio, quello del 21 ottobre scorso, si è conclusa con un sostanziale pareggio tra le due regine. Eppure (ci risiamo) Carmelita dice di aver battuto la zia Mara e su Instagram scrive: "Incredibile!!! Ieri Domenica Live è stato il programma più visto della domenica pomeriggio superando tutti i competitor!!! Prima parte 18,26%, seconda parte 17,86%, Storie 19,11%, Attualità 16,48%". Ma non finisce qui, non manca una frecciatina.

"Un risultato pazzesco perché il nostro competitor parte alle ore 14 con SEI punti di share sopra di noi e fa la prima ora senza nessuna pubblicità, noi abbiamo NOVE pubblicità contro il primo competitor (che ne ha 4) e un totale di 13 pubblicità sull’intera puntata. Questi sono i dati veri!!! Non strani calcoli che non tengono conto di tutto questo!!!! E voi avete portato Domenica Livesopra tutti con picchi del 21% di share e quasi 3 milioni di spettatori!!!!! La curva di Canale5 arriva a superare tutte le altre reti anche di 9 punti!!!". (Continua dopo la foto)



Insomma, ogni domenica la stessa solfa. E pure i telespettatori a cui non è mai importato nulla degli ascolti sembrano essersi appassionati a questa guerra tra le due conduttrici che, lo ricordiamo, avevano assicurato che la rivalità non avrebbe intaccato il loro rapporto. Dati d'ascolto della domenica a parte, la D'Urso ha festeggiato alla grande quelli del suo altro programma di successo, Pomeriggio Cinque. L'ultima puntata del contenitore che va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, è stata un vero trionfo.

Mercoledì 23 ottobre, infatti, il programma di Carmelita ha stravinto il duello con 'La vita in diretta' di Marco Liorni e Francesca Fialdini. Nel dettaglio, Pomeriggio Cinque nella prima parte ha raccolto il 17,62% di ascolti; dunque il 18,76% nella seconda parte. La Vita in Diretta, nella prima parte, ha raccolto il 7,63%, mentre nella seconda il 9,43 per cento. E come poteva festeggiare Barbara se non con un altro scatto super sexy?





Per ringraziare il pubblico di questa soddisfazione, la D'Urso ha condiviso con il suo pubblico di Instagram una foto molto, ma molto hot. “Buongiorno. Anche ieri ennesimo Boom di ascolti per #Pomeriggio5. Grazie a tutti!!! #viamo #colcuore #buonagiornata #grazieavoi”, ha scritto sotto al post in cui in primissimo piano mostra il suo prosperoso décolleté. Collo allungato all’insù e seno in bella vista. Molti, va detto, hanno apprezzato la visione, ma tanti altri le hanno ricordato l'età (sono 61 le primavere di Barbara, che per la cronaca si porta benissimo i suoi anni) e criticato questo suo 'vizio' di mettere in mostra il suo lato A. Ancora una volta, insomma, commenti a non finire. Tanti complimenti (anche per le sue trasmissioni), ma anche tanti messaggi poco lusinghieri, per dirla senza scendere nella volgarità.

