Si possono dire tante cose su Ilary Blasi e il suo terzo Grande Fratello Vip, ma su un punto i fan sembrano essere d'accordo: quelle parrucche che indossa ogni settimana non piacciono. I capelli della signora Totti sono diventati uno degli argomenti 'di punta' del lunedì sera, quando va in onda la diretta del reality, anche perché ogni settimana sfoggia un look diverso. Ma già la settimana precedente all'inizio del GF i fan della signora Totti avevano notato un cambiamento. Quando Ilary si è fatta immortalare con il cast del reality, tutti a commentare quello chignon e quella frangetta inediti.

Taglio radicale? Svolta al look? Niente di tutto questo, perché poco dopo, durante la conferenza stampa del programma che conduce con Alfonso Signorini, la Blasi è tornata 'in sé'. E cioè con i capelli lunghi con le punte leggermente più bionde. Passa ancora qualche giorno e arriviamo alla prima puntata del GF Vip, la puntata famosa che ha innescato il sospetto 'parrucca'. (Continua dopo la foto)



Bob cortissimo, un po' mosso e biondo platino. Ma come è possibile? Twitter è praticamente esploso per i commenti dei telespettatori più social che si interrogavano: parrucca sì o parrucca no? Seconda puntata, sempre bob ma liscissimo; terza diretta – e qui i dubbi sulla parrucca si sono quasi azzerati - acconciatura raccolta effetto bagnato e più scura del solito. Ma ci sono volute tre settimane prima che Ilary vuotasse il sacco e confermasse quello che gli occhi più attenti avevano notato sin dal suo primo ingresso in studio.

Anzi. A dirla tutta, prima di confessare tutto a Verissimo, la conduttrice e moglie di Francesco Totti ha provato a 'sviare' i fan a Le Iene quando, in occasione del saluto ad Alessia Marcuzzi, ha detto alla Gialappa's band di aver tagliato i capelli perché rovinati. Poi, da Silvia Toffanin, ha detto tutta la verità. E stupito persino la padrona di casa quando ha mostrato che in realtà indossa una parrucca. Si è rifatta, ha spiegato, alla moda diffusa tra le dive americane di rinnovare spesso la loro immagine ricorrendo a capelli finti, ma non ha convinto il pubblico.

Eppure, in barba alle critiche su questa sua scelta, la Blasi ha continuato a indossare parrucche anche nei successivi appuntamenti del GF: prima una liscia e con la riga centrale, poi con delle beach waves. In attesa di scoprire come stupirà i telespettatori nella prossima puntata, va detto che sfoggia parrucche solo in tv, non nella vita privata. E infatti, eccoci al punto, i suoi capelli naturali sono ancora lunghi e più scuri. Lo dimostra una foto scattata di recente dai fan in un noto ristorante della Capitale.

Gf Vip, Ilary Blasi sconfitta da Barbara D'Urso: tutta colpa di Karina Cascella