Choc al Grande Fratello Vip: uno dei concorrenti è superdotato. Ma chi? Ora, piano piano, ci arriviamo. Intanto, per darvi un’idea (e per farvi fare 4 risate) vi diciamo che Alessandro Cecchi Paone ha soprannominato il vip in questione “tenda canadese”. E non in riferimento alla passione per il campeggio. Ma chi è il vip che è così ben messo sotto i pantaloni? Se non avete seguito il Grande Fratello Vip, ve lo diciamo noi…

Lui è Fabio Basile. Nato a Rivoli il 7 ottobre 1994, Fabio è un judoka italiano che ha conquistato le Olimpiadi nella categoria 66 kg di Rio De Janeiro nel 2016. La vita di Basile è sempre stata molto “semplice”: prima della sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip ha anche partecipato all’edizione 2017 di Ballando Con Le Stelle. Ora, certo, questa faccenda della “tenda canadese” sta emozionando tutte le donne. Anche perché Basile non è fidanzato… Mmmm… Continua a leggere dopo la foto

Se Alessandro Cecchi Paone l’ha soprannominato “tenda canadese”, la produzione del reality lo chiama “elephant man” (uomo elefante cioè con la proboscide). La “colpa”? Quella confidenza di Giulia Provvedi che dice le seguenti parole agli altri vip della casa: "Voi non avete capito, abbiamo un Siffredi in casa. Italiane focalizzate nella vostra mente, qui è una roba allucinante. Allora ragazze fate una cosa, andate sulla pagina di Fabio Basile, mettete il like”. Continua a leggere dopo la foto

E continua: “Io ho visto una roba che, una presenza. Questo è anche campione olimpico delle misure penali. Cioè hai presente che arrivava al letto tra poco? Sì, è una roba abnorme, cioè non lo so. Poverino poi era dolcissimo perché dormiva, poi abbassi lo sguardo e dici li mortacci. Si nota una prorompenza, una protuberanza". Ad accorgersi per primo delle dimensioni pazzesche di Basile era stato Francesco Monte che aveva ammesso di aver notato delle dimensioni superiori alla norma. Continua a leggere dopo la foto

Fabio Basile, consapevole delle sue qualità nascoste ha detto: "Va a periodi, cioè va a momenti, non è sempre così, cioè momenti che tipo dopo la doccia fredda o l'allenamento è più piccolino. Poi ci sono momenti quando sta normale che fa paura!". Chissà se ora l’atteggiamento delle donne della casa verso Basile cambierà…

