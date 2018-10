"Da un anno e mezzo, due, è terminato un amore bello. Sono nati tre bambini, Mattia, Francesco e Gianluca. È un amore che è esploso all'improvviso e ha continuato a crescere, fino a quando ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che l'amore e la passione erano finiti, ma è rimasto quel rispetto, quell'amicizia e anche quell'amore, io lo chiamo sempre amore". Inizia così il racconto di Chicco Nalli che, ospite di Eleonora Daniele a 'Storie Italiane', ha ripercorso la sua lunga storia d'amore con Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne. È stata un fulmine a ciel sereno la notizia della loro separazione, nonostante le voci di crisi circolassero da qualche tempo.

Si sono lasciati bene, sono in buoni rapporti, come confidato più volte da entrambi, ma l'hair stylist non nega di provare un po' di gelosia nei confronti della ex moglie, che ha voltato pagina con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara. I due hanno avuto modo di conoscersi e Chicco non può che dire bene di lui anche se, certo, gli fa un po' caso questa nuova situazione di lei. (Continua dopo la foto)



"Per me non c'è un nuovo amore, mi sto guardando intorno – ha detto Nalli - Nella sua vita invece c'è un nuovo compagno, si chiama Vincenzo Ferrara. L'ho conosciuto personalmente e posso dire solo bene di questa persona. Se sono geloso? Non posso dire di no, perché sarei ipocrita. Sono geloso al 50%. Ma non perché qualcuno mi stia portando via la mia compagna di vita, ma perché si innesca un meccanismo che torna indietro nel tempo dove ci sono i figli, le litigate, le gioie, i progetti che si sono realizzati a metà”.

Insomma, “un po' di gelosia c'è. Un po' di fastidio? Diciamo di sì”. Ma augura a Tina “tutto il bene del mondo, la felicità che inizialmente ha avuto con me e poi si è rallentata. Spero trovi la pace e serenità che cercava". Ha poi spiegato che la decisione di separarsi l'hanno presa insieme dopo una notte trascorsa a parlare. Erano in vacanza, in Grecia, e alla fine della chiacchierata “ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti ‘Ma che stiamo facendo?'. Io le ho detto che l'amore era finito da parte mia e lei mi ha detto la stessa cosa". Motivo della rottura?

"Era finita la passione, forse i troppi impegni…lei era sempre lontana perché fa tantissime serate, anche il mio lavoro mi portava lontano”. Ma ci sono i figli a renderli più forti di prima, aggiunge Chicco. Ed è proprio quando la Daniele gli mostra le foto che lo ritraggono con la Cipollari e i bambini che Nalli non riesce a trattenere la commozione: "Cosa ho provato? Male. Aspetta, scusa". Si è fermato, ha ripreso fiato e poi ha continuato: "Queste cose ti portano indietro nel tempo, ti portano lontano. Purtroppo sono un romantico. Questi momenti ti portano a riflettere, a dire ‘Forse il lavoro ci ha preso, ci ha allontanato e ci ha portato via da quella realtà'. Io ho sempre cercato di tutelare l'amore, la mia famiglia e i bambini. Ti rendi conto che non ci sono barriere che possano fermare questa cosa. È finita".

Tina Cipollari di Uomini e Donne, colpo di scena: l'ultimo gossip sull'opinionista