Un colpaccio. Un vero colpaccio quello messo a segno da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a ''La vita in diretta''. Ma andiamo con ordine. A Pompei nel primo pomeriggio del 24 ottobre del 79 dopo Cristo c'è aria di apocalisse. Chi non ha capito in tempo, chi non ha voluto o non è riuscito a fuggire, cerca disperatamente un riparo che non c'è. È la drammatica storia che racconta l'ultima scoperta fatta a Pompei: cinque scheletri nella Casa del Giardino Incantato, poi ribattezzata Casa dell'Iscrizione per via dell'epigrafe a carboncino che sembra aver spostato la data dell'eruzione da agosto a ottobre.

Proprio nella Regio V della cittadella si stanno concentrando gli scavi, iniziati per mettere in sicurezza dai crolli le straordinarie vestigia della colonia romana e che tanto stanno raccontando della storia di Pompei. La scoperta è stata mostrata in anteprima mondiale tv dalle telecamere de La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. (Continua a leggere dopo la foto)



La camera, dove secondo gli archeologi che lavorano agli scavi, avevano trovato rifugio almeno sei persone, si trova all'interno della dimora, dove di recente è emersa l’iscrizione che ha permesso di ridatare l’eruzione del Vesuvio, che ha sepolto Pompei, al 24 ottobre di 1939 anni fa. Un servizio che, certamente, ha fatto invidia a Barbara D'Urso, concorrente diretta del programma Rai. Abituata a scoop e ospitate che portano gli ascolti alle stelle, questa volta Barbarella ha dovuto accettare la sconfitta.

Insomma, un servizio di tale importanza non è paragonabile a certe ospitate sbandierate dalla conduttrice di Pomeriggio cinque e Domenica Live. Un vero colpaccio per Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, che con i loro servizi stanno reggendo egregiamente contro la competitor di Mediaset. Ma torniamo alla scoperta. Con tutta probabilità, ha detto il direttore del Parco Archeologico Massimo Osanna, "si tratta dei resti di due donne e di tre ragazzi, un ritrovamento di straordinario interesse sia per le dinamiche eruttive sia per la documentazione degli scavi in età moderna".

Probabilmente cercavano rifugio in una piccola stanza da letto - insieme agli scheletri sono stati ritrovati anche i resti di un letto o di un grande divano - affacciata sull'atrio, l'unica stanza della casa rimasta integra, con il tetto ancora al suo posto mentre tutto intorno era uno sfacelo di crolli. Accanto agli scheletri è stata ritrovata anche una moneta di Filippo d'Asburgo risalente agli anni '30 del Seicento, significa che in quella zona ci sono state incursioni "clandestine" ben prima del 1748, la data ufficiale dell'inizio degli Scavi di Pompei.

