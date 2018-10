Ritorna 'col botto' il Maurizio Costanzo Show. Ospiti della puntata andata in onda mercoledì 24 ottobre in seconda serata su Canale 5 Platinette, Alba Parietti, Sonia Bruganelli, Roberto D'Agostino, Vittorio Sgarbi, Cristiano Malgioglio, Simona Ventura e, come sapevamo dalle anticipazioni, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona. E sono stati loro, soprattutto l'ex re dei paparazzi (che per la cronaca giovedì entrerà a sorpresa nella Casa del Grande Fratello) i veri protagonisti. Non si vedevano così vicini da anni e, incalzati da Costanzo, hanno ballato un lento al centro del palco sulle note di 'Besame mucho'.

La showgirl argentina, in realtà, sulle prime è sembrata un po' restia. Quando Corona si è posto davanti a lei per portarla in pista a ballare, lei ha avuto dei momenti di incertezza e di resistenza ma alla fine ha ceduto e si è alzata senza il suo aiuto. Siparietto Belen-Corona a parte, il tema della puntata era quello delle provocazioni e dopo un duro attacco di Fabrizio a Platinette, la situazione ha preso una brutta piega quando D'Agostino ha tirato fuori i problemi della giustizia di Fabrizio. (Continua dopo la foto)



“Se questo è l'esempio che vogliamo dare ai nostri figli dico no – ha detto D'Agostino - Dice ‘Io rifarei tutto', rifarebbe quei reati. Questo è un esempio di mer**, ma che caz** ha fatto Corona? Ma finiamola con questo teatrino". E Corona, senza scomporsi: "Scrivevi per mio padre gli articoli di fondo, ogni volta che avevi un problema mi chiamavi e mi leccavi il cu**. Che differenza c'è tra te, Platinette e la Lucarelli? Nessuna. Che senso ha provocare prendendo per il cu**". Insomma, è nato uno scontro a cui ha poi messo fine Costanzo.

Il padrone di casa ha preso una posizione netta: “Io sto dalla parte di Fabrizio Corona se ti sta bene, ti sta bene, altrimenti te ne vai. Ora vado avanti con Corona alla faccia vostra". Ecco, Corona. A inizio puntata Costanzo ha fatto la rivelazione di un nuovo tatuaggio sul suo corpo. Ovviamente la cosa ha suscitato parecchia curiosità visto che l'ultimo, provocatorio, era la scritta 'Viva la libertà', e alla fine il tattoo è stato svelato. Ed è un omaggio proprio a Maurizio Costanzo.

Il nuovo tatuaggio di Fabrizio Corona #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/LdSiG6SYBo — Witty TV (@WittyTV) 24 ottobre 2018





L'ex re dei paparazzi si è fatto incidere dietro la nuca la frase “Maurizio maestro mio”. Una dedica speciale a un uomo a cui deve molto, ha detto lui che, chiaramente, ha lasciato ospiti sul palco e pubblico a bocca aperta. La reazione di Belen nello scoprire il nuovo tatuaggio di Fabrizio? “Ma tu stai fuori di testa”, ha commentato con ironia. “Non lo querelo. Ne ha fatti tanti di errori, ma io che conoscevo il padre mi sento di garantire che dentro è una brava persona“. Così Costanzo ha ringraziato a modo suo Corona per il gesto.

Nina Moric a Verissimo, sfogo pesantissimo: "Ho paura per Fabrizio Corona". Cosa sta succedendo