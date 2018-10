La verità sulla Marchesa d'Aragona, concorrente del Grande Fratello Vip 3. Terremoto a Pomeriggio Cinque durante l'ultima puntata: protagonista, suo malgrado, proprio l'attuale coinquilina del reality-show di Canale 5. Già qualche settimana fa ospite di Barbara d'Urso il direttore del settimanale 'Nuovo', Riccardo Signoretti, che ha rilasciato delle dichiarazioni abbastanza forti sul conto di Daniela Del Secco, alias Marchesa d'Aragona. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip la marchesa si è sfogata per la discussione con la De Blanck e se la sarebbe presa anche con Signoretti: "Io ho scritto sul suo giornale per tanti anni, poi sono andata via e lui è rimasto male. Io sono io e vivo alla grande e loro possono solo guardare alla finestra in ciabatte. Patriza De Blanck è una ciavattara ed è venuta qui per quei 15 minuti di celebrità".

E Riccardo Signoretti, nello studio di Pomeriggio Cinque, ha risposto per le rime a Daniela Del Secco: "Non vive in un palazzo. L'ho accompagnata a casa in taxi e vive in un bilocale che non è di sua proprietà, all'interno di un condomonio. Sulle foto, spaccia per casa sua la residenza di un amico marchese. La Marchesa d’Aragona è la figlia di un tranviere e di una casalinga. Faceva l’estetista a Catanzaro". (Continua a leggere dopo la foto)



E sempre a Pomeriggio Cinque a parlare, adesso, è l'ex marito della misteriosa concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Sansone. A quanto pare, infatti, la Marchesa d'Aragona non è mai stata nobile: "È diventata baronessa dopo aver sposato me, che sono barone, ma il titolo è decaduto dopo il divorzio". Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, il barone ha spiegato: "Daniela Del Secco non è mai stata nobile, altrimenti me l'avrebbe detto. Ci siamo incontrati nel 1999, poi con il matrimonio ha preso il mio titolo nobiliare". (Continua a leggere dopo la foto)

ads

E come riporta Antonio Sansone nel salotto di Pomeriggio Cinque la concorrente del Grande Fratello Vip gli avrebbe solo raccontato: "Di essere stata una professoressa universitaria e di essere un'esperta di dermocosmesi, infatti creò una linea di creme col mio cognome: Daniela Sansone". Tutti gli altri ospiti in studio si sono detti perplessi sia riguardo quanto millantato dalla 'Marchesa', sia riguardo quanto rivelato dall'ex marito. Il barone si dice pronto a dimostrare di essere davvero discendente di una famiglia aristocratica, poi sgancia la bomba: "Quello della Marchesa è tutta un'invenzione, lei se ne uscì così mentre stavamo divorziando. Era il 2016 e lì per lì pensai che forse stava frequentando un marchese e che magari era in procinto di sposarlo. Per il resto, non saprei proprio spiegarmi il perché di quel titolo nobiliare". (Continua a leggere dopo la foto)



E intanto, questa mattina a Mattino Cinque l'ex cognato della D’Aragona ha sostenuto, documenti alla mano: "Non è mai stata Marchesa, mio fratello l’ha conosciuta in un villaggio turistico a Tarquinia dove era arrivata con una bambina, non so se facesse la dama di compagnia o la baby sitter. A casa sua a Catanzaro non c’è mai stata alcuna pergamena che attestasse il blasone. Non è Marchesa. Mio fratello le pagava l’affitto della casa in Via Moscova a Milano, questa è la ricevuta di 1000 euro. Perché lo dico? Per smentire categoricamente quello che ha affermato cioè che si sia occupata sempre da sola della figlia Ludovica".

Leggi anche:

Uomini e Donne, Mara Fasone ha abbandonato il trono. Ecco che cosa è successo

fbq('track', 'Gossip');