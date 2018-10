Si vociferava da qualche giorno, ma ora è arrivata la conferma ufficiale durante la registrazione del trono classico di Uomini e Donne: Mara Fasone ha abbandonato il trono. A riportare l'anticipazione è stato il sito il Vicolo delle News. Qualcuno se l'aspettava dopo la segnalazione di Gianni Sperti. L'opinionista non ha mai avuto grande simpatia per la siciliana, ma in studio, nel corso della registrazione dello scorso 17 ottobre, ha rivelato un segreto che la bella tronista avrebbe tenuto nascosto alla produzione. Ahia! In sostanza Mara sarebbe rimasta in contatto con il suo ex fidanzato.

Si sono lasciati da poco e, secondo quanto scoperto dall’opinionista, i genitori di lei lo incontrerebbero ogni volta che vengono a Roma, dove Mara alloggia in un residence. La Fasone, messa alle strette, ha provato a giustificarsi ribadendo di essere single e di non voler tornare insieme al suo ex, con cui è finita qualche mese fa. Ma ha ammesso anche che i suoi genitori sperano ancora in un loro ritorno di fiamma e che non vedono affatto di buon occhio la sua partecipazione a Uomini e Donne. (Continua dopo la foto)



Da quando la segnalazione di Gianni (che in tv non abbiamo ancora visto) ha fatto il giro della rete, tanti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro di Mara all'interno del programma. C'è chi ha pensato a lei come alla 'nuova Sara Affi Fella' (la ex tronista che ha ingannato tutti, redazione e pubblico, perché era ancora impegnata con l'ex, Nicola Panico) e chi ha subito ipotizzato un imminente addio al trono. Beh, a quanto pare è successo proprio questo: Mara ha lasciato la trasmissione.

Come rivela il sito Vicolo delle News, addirittura la tronista siciliana non si è neppure presentata in studio, né è stato mostrato alcun video di spiegazione di questa decisione drastica. È stata la stessa Maria De Filippi a rivelare che la Fasone non fa più parte della trasmissione. Secondo quanto invece si apprende dal portale News U&D, Mara avrebbe fatto sapere alla redazione di non sentirsi adeguata al contesto.

Una rivelazione, questa dell'abbandono di Mara, che non stupirà più di tanto quelli che erano già conoscenza della segnalazione di Gianni. Quello stesso Gianni che ha poi rincarato la dose sui social, pubblicando un fermo immagine dell'ultima puntata andata in onda in cui guarda in modo perplesso Mara. E come se già questo non bastasse a rimarcare i dubbi che nutre nei confronti di Mara, ha accompagnato lo scatto con questa frase: “Questa foto parla da sola”. In ogni caso, dopo l'annuncio di Maria dell'addio di Mara, solo uno dei suoi corteggiatori, Rodolfo, ha chiesto i contatti per sentirla fuori.

Indecenza! Mara Fasone e Teresa Langella, Uomini e Donne: è successo davvero. Senza parole