Gianni Sperti, al pari di Tina Cipollari, è una delle colonne portanti di Uomini e Donne. Da anni, infatti, i due opinionisti commentano in studio le vicende dei protagonisti del programma. Nel trono classico sono affiancati da Mario Serpa e Jack Vanore; in quello over, invece, c'è anche Tinì con loro. Gianni e Tina sono due istituzioni ormai a Uomini e Donne. Lui, classe 1973, ex ballerino ed ex marito di Paola Barale, è approdato nella trasmissione di Maria De Filippi nel 2003. Pressappoco nello stesso periodo in cui la padrona di casa ha voluto che anche Tina rimanesse nel cast.

Lei, infatti, che è nata nel 1965, aveva debuttato nel programma pomeridiano di Canale 5 nel 2000, prima come corteggiatrice e poi come tronista. E proprio a Uomini e Donne ha conosciuto quello che poi è diventato suo marito e padre dei suoi tre figli, Chicco Nalli. Il matrimonio è finito da poco, a gennaio 2018, ma i due (lei ha voltato pagina con il ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara) sono rimasti in ottimi rapporti. (Continua dopo la foto)



Tina e Gianni sono soliti punzecchiarsi in puntata. Hanno spesso idee diverse sul modo di comportarsi dei protagonisti e, inevitabilmente, finiscono per discutere. Siparietti imperdibili per gli amanti del genere, che spesso si concludono con la Cipollari che abbandona lo studio. E non è raro che siano proprio loro, gli opinionisti, a riportare in studio segnalazioni 'scomode' su tronisti e corteggiatori, senza distinzioni. L'ultima su Mara Fasone, infatti, porta proprio la firma di Sperti.

L'opinionista ha rivelato che Mara avrebbe ancora contatti con l'ex fidanzato che, per giunta, i suoi genitori vedrebbero tutte le volte che sono a Roma, dove la tronista ora vive. Apriti cielo! Messa alle strette, Mara ha però detto di non voler tornare insieme al suo ex e ammesso anche che i suoi sperano ancora in un loro ritorno di fiamma. Che Gianni non vede di buon occhio Mara è evidente anche dal post successivo alla sua segnalazione: un fermo immagine dell'ultima puntata in cui si vede chiaramente lui che guarda lei con uno sguardo più che perplesso. “La foto parla da sola”, ha aggiunto Sperti.





Di tutt'altro genere, invece, l'ultimo scatto apparso sul profilo Instagram di Gianni, che si mostra completamente nudo. È una foto artistica in cui Sperti, con gli occhi chiusi e sdraiato in terra, è immortalato senza veli. “Follow the dreams, they know the way”, commenta la foto in cui mostra il fisico scolpito. Foto che ha fatto un vero e proprio boom di like e di commenti: “Wow sei in forma pazzesca”, “Che spettacolo sei Gianni”, “,Ma quanto sei bono?”, “E dopo questa foto, ciaone”, gli scrivono i fan che si chiedono anche se nella vita privata di Gianni ci siano novità. Dopo il divorzio da Paola Barale, infatti, l’ex ballerino ha protetto sempre la sua vita sentimentale e, ad oggi, nessuno sa se sia fidanzato o meno.

