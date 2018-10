Andrea Mainardi è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 3. Si tratta di un cuoco e conduttore televisivo. Sin da giovane ha iniziato a lavorare con lo chef Andrea Berton e il suo primo ristorante è stato Officina Cucina a Brescia, aperto dal 2010. Questo ristorante è molto particolare in quanto ha un solo tavolo da servire. Un'idea molto azzardata che però gli ha donato successo: nel 2012 Andrea Mainardi ha aperto il suo secondo ristorante a New York, The Bowery Kitchen. Da quel momento ha dato il via anche la sua carriera televisiva diventando ospite fisso de La Prova del Cuoco sia come chef sia come giurato per la gara finale dei cuochi.

Il successo in tv è stato definitivamente consacrato nel 2015 quando inizia a condurre il programma tv dedicato alla cucina intitolato Ci Pensa Mainardi su Fox Life. Nella sua carriera ci sono anche diverse pubblicazioni. Andrea Mainardi ha infatti scritto "Naturalmente. Libro di ricette per vaporiera" e "Cartocci atomici. 80 ricette creative dal cuoco più pazzo del mondo".



Nella vita privata di Andrea Mainardi ci sono diverse storie d'amore. Prima lo chef Mainardi è stato fidanzato con Laura Forgi, storica professoressa del programma l'Eredità e dopo con Federica Torti, conduttrice di Sky. Andrea Mainardi ha una figlia di nome Michelle. Attualmente la compagna di Andrea Mainardi è una donna di nome Anna Tripoli. Al Grande Fratello Vip il racconto che ha colpito Walter Nudo e ha commosso il pubblico a casa. Durante la diretta abbiamo seguito una conversazione molto significativa e importante tra Walter e Andrea, che hanno affrontato il tema della donazione degli organi.

Tutto è nato da un'osservazione di Walter Nudo: il concorrente e sex-symbol di questa edizione ha notato che Andrea si affida molto al senso della vista, ricorda più il visivo che i suoni per esempio. A quel punto Andrea ha confidato il trapianto di cornea: "È anche abbastanza recente come cosa. Ne ho sofferto un sacco psicologicamente. Quando hai il dono della vista, dell'udito non ci fai caso. Quando poi ti vengono a mancare ti rendi conto del loro valore". Il racconto di Andrea poi è proseguito anche rispondendo alle domande di Walter: "È successo dieci anni fa. Stavo tornando a casa dopo il lavoro. Finiamo sempre tardi, era circa l'una. Ero in macchina al semaforo, mi gratto un occhio e non ci vedevo. La malattia era a tutti e due gli occhi, ma in uno è partita prima la cosa. Mi sono grattato l'occhio buono e vedevo tutto appannato".



E ancora, Andrea Mainardi del Grande Fratello Vip spiega: "Dallo spavento non ci vedevo più. Ho spento la macchina e ho chiamato l’ambulanza. La malattia si chiama cherotocono. L’altro funzionava talmente bene che non me ne sono accorto. Al pronto soccorso al momento si sono spaventati, non hanno visto subito questa malattia ma temevano fosse qualcosa di neurologico. Mi viene da piangere ancora adesso perché pensavo di avere una malattia grave". "Ho le cornee di altre persone, ho chiesto di chi ma per privacy non si può dire", ha detto lo chef. "Tu hai il dono che attraverso la scomparsa di una persona tu puoi vedere", ha ribattuto Walter, poi ancora Andrea ha detto: "Ci ho pensato un sacco quando sono stato operato".

