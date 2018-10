Il Grande Fratello Vip riparte da tre nuovi concorrenti. Lunedì scorso Ilary Blasi ha comunicato agli inquilini della Casa l'ingresso di Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsé. I concorrenti hanno dovuto invece salutare Eleonora Giorgi, eliminata al televoto e Lory Del Santo che però, anche se loro non lo sanno, è ancora in gioco e sta trascorrendo questi giorni nella Suite. In ogni caso, i 'rinforzi' (si vocifera che lo scopo dei nuovi vip sia proprio quello di alzare gli ascolti un po' fiacchi del reality) si sono già distinti. La Monsé, soprattutto, non appena messo piede nella Casa di Cinecittà ha discusso subito con la Marchesa (o presunta tale, vista la polemica che impazza sul suo titolo nobiliare) Daniela Del Secco d'Aragona.

Le due, che un mese fa si erano scontrate pesantemente a Pomeriggio Cinque, hanno di nuovo litigato nella casa del Grande Fratello Vip. Motivo del litigio da Barbara D'Urso? Come riporta il sito Isa e chia, pare che Maria e sua figlia Perla, in occasione di un evento mondano, siano state trattate in malo modo da Daniela, preoccupata di non essere lei l’unica al centro dell’attenzione in quell’occasione. (Continua dopo la foto)



La Monsé ha accusato Daniela di non essere una vera Marchesa, ma soprattutto si è resa protagonista di una brutta caduta di stile che sta rimbalzando in rete da ore. È andata così, con la Marchesa che accusa Maria di stare al GF Vip perché “hai avuto quella pubblicità che ti ho fatto io” e con la Monsè che difende. Con queste parole: “E tu lo sai perché stai qui? Stai qui perché Lory Del Santo ha avuto una disgrazia, altrimenti non ci stavi, quindi tu devi ringraziare lei. Tu non c’eri all’inizio tra quelli che dovevano partire. Mancava una persona perché Lory Del Santo aveva rinunciato”.

Anche Cecchi Paone si è già distinto in Casa. Chiacchierando con le Donatella, con cui è entrato subito in sintonia, il giornalista si è lasciato andare a commenti 'bollenti' su Fabio Basile. "Quando vi svegliate e sono a Mattino Cinque vedo certe cose - ha raccontato divertito - Tutti gli uomini che si coprono. Fabio una volta aveva una tenda canadese sul letto". E poi: "Io sono attivo, non mi interessa. Ha un fisico perfetto e ha pure tutto quel ben di Dio? Generalmente qualche difetto devono averlo. Io sono attivo, non corre rischi, ma apprezzo altre doti".

Senza peli sulla lingua, insomma, Cecchi Paone. Che seppur è nel reality di Canale 5 da solo qualche giorno, oltre alle dichiarazioni che abbiamo riportato qua sopra, è stato anche già inquadrato senza veli. I telespettatori che seguono la diretta del GF Vip avranno sicuramente fatto caso al momento in cui la regia ha spostato l'inquadratura in bagno, dove c'era, appunto, Alessandro Cecchi Paone intento a prendersi cura della sua igiene personale. Incurante delle telecamere, il giornalista e conduttore tv si è anche abbassato il costume per lavarsi meglio ma la regia, scrive LiberoQuotidiano, non ha staccato e ha mandato in onda proprio quel preciso momento: il gluteo senza veli di Cecchi Paone.

