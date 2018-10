C’è qualcosa di strano tra i due programmi di punta di casa Mediaset. Da una parte il grande Fratello Vip, capitanato da una splendida Ilary Blasi; dall’altro Pomeriggio 5 e Domenica Live, condotti entrambi dalla regina della tv generalista: Barbara D’Urso. Nelle scorse settimane abbiamo raccontato del misterioso countdown di Carmelita del quale i followers di Barbara d’Urso si chiedevano a cosa fosse legato. In molti hanno ipotizzato quindi l’entrata di Carmelita nella casa del Grande Fratello Vip in occasione della puntata speciale di Giovedì.

Ma a quanto pare no. Come ha anticipato TvBlog, la d'Urso non sarà ospite del reality show, ma annuncerà una grande novità per gli amanti delle sue trasmissioni: prossimamente uscirà infatti in edicola il settimanale di Pomeriggio Cinque. Come accaduto per Uomini e Donne quindi, il programma d'Ursiano porterà, insieme a Rti e Fivestore, il caffeuccio sulle riviste. Ma dopo la risoluzione del giallo, ecco arrivare un altro mistero in casa Mediaset.



Si tratta di un altro vero e proprio giallo scoppiato dietro le quinte del Grande Fratello Vip dopo l'ingresso nella casa di tre concorrenti in corsa, nella speranza di risollevare gli ascolti che quest'anno fanno un po' fatica a decollare. Secondo Dagospia, il terzetto sbarcato nel reality, cioè Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsé non è lo stesso immaginato sin dall'inizio da parte della produzione. Gli autori del reality avevano pensato infatti di infilare nella casa Karina Cascella, già opinionista di Domenica Live di Barbara D'Urso.

All'ultimo però sarebbe arrivato uno stop, secondo Dagospia pronunciato direttamente dalla D'Urso che non avrebbe voluto privarsene per aiutare le sorti del reality. Queste le parole dei diretti interessati: “Il reality aveva messo gli occhi anche su un altro personaggio della ‘scuderia D’Urso’, stiamo parlando di Karina Cascella a cui avrebbero proposto di entrare nella casa più spiata d’Italia. Carmelita avrebbe però non avrebbe dato il suo ok e per ora l’opinionista non entrerà al GF Vip”. La Cascella, oltretutto, nei giorni scorsi, rispondendo alle tante domande che i propri fan le facevano su Instagram, raccontava del suo “sogno”.

L'opinionista di punta dei programmi di Barbara D'Urso ha un forte desiderio: ovvero quello di diventare la nuova opinionista del Grande Fratello 16: “Sarei perfetta! Lo so che pecco di presunzione però è la verità. Saprei cogliere il momento giusto per mettere in difficoltà i concorrenti specie quando non si espongono o quando fanno i finti moralisti. E ho una percezione sulle persone che potrebbe essere utile al programma”. Ma se Barbara D’Urso dice no, non c’è sogno che tenga.

