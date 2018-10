Elisa Isoardi e Antonella Clerici, ormai è guerra dichiarata. Altroché amicizia e rispetto reciproco, tra lady Salvini - conduttrice de La Prova del Cuoco - e la bionda riccia pronta a riportare in auge Portobello ormai è scontro aperto e le due non se le mandano a dire. Lo scorso settembre, a pochi giorni dal via de La Prova del Cuoco - prima edizione senza la Clerici - Antonella e la Isoardi avevano postato una foto sui rispettivi social in cui si mostravano sorridenti e felici. La didascalia riportava un concetto molto semplice: nessuna rivalità, solo tanto rispetto e amicizia tra due signore della televisione.

Eppure quella linea 'diplomatica' sembra esser andata persa dopo solo quarantaquattro giorni dal via della nuova edizione de La Prova del Cuoco. Il cooking-show di Raiuno sta certamente annaspando in termini di ascolti. Le difficoltà di Elisa Isoardi, poi, sono aumentate ancor di più in questa settimana, l'ultima di ottobre, considerato il ritorno in campo di un altro ex volto de La Prova del Cuoco: Anna Moroni. Quest'ultima, infatti, dopo aver abbandonato il programma di Raiuno è passata a Rete4 con uno show culinario tutto suo: 'Ricette all'italiana'. (Continua a leggere dopo la foto)

E come se non bastassero di per sé i problemi dello share ci ha pensato Antonella Clerici a provocare e stuzzicare Elisa Isoardi. In un'intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, la conduttrice italiana prossima a presentare la nuova edizione di Portobello ha così commentato il calo del cooking show di Raiuno: "No, non è un calo fisiologico. Dipende da una gestione sbagliata. A prescindere da chi lo conduce, questo è un programma che vive di dettagli. È stato un errore cambiarlo totalmente, eliminando tutti i volti a cui gli spettatori erano affezionati". (Continua a leggere dopo la foto)

Parole che non sono piaciute a Elisa Isoardi che oggi, in un post su Instagram, ha rilanciato le dichiarazioni della Clerici ma dando una sua interpretazione personale. "Colgo l’occasione per precisare che la Prova del Cuoco non è “cambiata totalmente”come è stato dichiarato, il programma quest’anno ha la durata di due ore anziché un’ora e mezza. Lavorando sodo abbiamo cercato di proporre alcune piccole novità dedicate alla conoscenza del prodotto, rimanendo in cucina senza trasformare l’identità di una trasmissione monotematica (lo dice la parola stessa) si è mantenuta la gara dei cuochi, un format dell BBC acquistato da RAI ben 18 anni fa quando Antonellina iniziò il suo brillante percorso". La Isoardi, inoltre, nel suo post social evidenzia come: "Abbiamo inoltre chiamato TUTTI i cuochi delle scorse edizioni perché non è mia abitudine lasciare a casa le persone che hanno contribuito al successo di un programma". (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo quanto rivelato dall'attuale conduttrice de La Prova del Cuoco: "Alcuni cuochi hanno declinato l’invito, altri li vedete già in cucina da noi, altri ancora entreranno nelle prossime settimane". Le parole della Clerici sono state comunque raccolte con sportività dalla Isoardi che ha specificato: "Farò insegnamento della dichiarazione fatta da Antonella Clerici all’autorevole rivista televisiva TV Sorrisi e Canzoni (domani in edicola) in quanto consulente con tanto di firma in testa del programma la Prova del Cuoco. Non cambio l’idea che ho di lei, per me rimane una maestra, una grande conduttrice. Un abbraccio". Dunque, da questo scontro a distanza è emerso un dettaglio fin qui sempre sottaciuto: Antonella Clerici è ancora all'interno della squadra de La Prova del Cuoco...

