Gianni Sperti lascia Uomini e donne? È il sito Kontrokultura a insinuare il dubbio nei telespettatori. Se fosse vero, sarebbe davvero una notizia choc per i fan del programma di Maria De Filippi. Già perché Gianni Sperti, ex ballerino nonché ex marito di Paola Barale, è uno dei personaggi più amati di Uomini e donne. Se se ne andasse sarebbe un vero disastro… L’opinionista insieme a Tina Cipollari fa parte del format di Maria de Filippi da molto tempo. Prima di essere impegnato in Uomini e donne, aveva partecipato come ballerino professionista ad Amici.

Insomma, è sempre stato parte del team di Maria De Filippi che, è evidente, ha molta stima di lui. Ma perché c’è il dubbio che Sperti possa abbandonare la scuola? Per via di uno scatto molto particolare che Sperti ha postato sul suo profilo e che, in men che non si dica, ha scatenato un vero e proprio caos. Ma cosa è successo? Ora ve lo diciamo. Continua a leggere dopo la foto

Qualche giorno fa, su Instragram, Gianni Sperti ha postato una foto che lo ritrae senza veli. Quando i fan hanno visto quello scatto, sono rimasti basiti: Gianni non si era mai fatto vedere in quel modo e quella foto ha lasciato tutti confusi e storditi. Stavolta, in veste ‘Adamo ed Eva’, ha davvero esagerato. Ma attenzione: i fan hanno gradito. Anche perché il 48enne è davvero un bello spettacolo. Avete visto? Continua a leggere dopo la foto

Gianni Sperti, tutto nudo e avvinghiato a un albero, ha eccitato i fan. Anzi, le fan che si sono scatenate in commenti di ogni tipo. Tra i vari commenti non potevano mancare quelli di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, con molta ironia ha criticato il suo collega affermando di aver copiato il fisico da qualcun altro. I due, nonostante i continui litigi all’interno dello studio di Uomini e donne, sono molto amici e amano prendersi in giro. È un gioco, per loro. Continua a leggere dopo la foto

E se Gianni Sperti lasciasse Uomini e donne per dedicarsi completamente alla carriera da modello? È questa l’ipotesi lanciata da Kontrokultura. Dal momento che quello scatto senza veli ha avuto tutto quel successo, è possibile che Gianni Sperti decida di dedicarsi solo a quello. Nonostante negli studi della De Filippi sia ben pagato (circa 2000 euro al mese) l’ex di Paola Barale starebbe cercando nuovi sbocchi. Per il momento, però, ce lo godiamo a Uomini e donne visto che non ci sono conferme da parte sua…

