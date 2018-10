Epica discussione al Grande Fratello Vip. Martedì 23 ottobre 2018 è scoppiata una pazzesca lite tra Maria Monsè e la marchesa Daniela Del Secco d’Aragona. Le due, che un mese fa si erano scontrate pesantemente a Pomeriggio 5, hanno di nuovo litigato nella casa del Grande Fratello Vip. Ma perché avevano discusso a Pomeriggio 5? Come riporta il sito Isa e chia, pare che Maria e sua figlia Perla, in occasione di un evento mondano, siano state trattate in malo modo da Daniela, preoccupata di non essere lei l’unica al centro dell’attenzione in quell’occasione. Nonostante sia passato diverso tempo, le due donne non affatto un rapporto sereno. Anzi…

Sono passate solo poche ore dall’ingresso della 44enne Maria Monsé nella Casa ed è già scoppiata una grossa discussione tra lei e Daniela. E una cosa è certa: non sarà l’ultima… È stata proprio la marchesa ad aver voluto spiegazioni sul perché la Monsè abbia deciso di raccontare quell’episodio pubblicamente anziché parlarne prima con lei. Continua a leggere dopo la foto

“Lo vai a dire davanti a Barbara D’Urso e davanti a tutto il mondo? Dato che ci vedevamo sempre potevi dire: ‘Dani perché mi hai detto questa cosa?’. Tu sei andata dalla D’Urso e mi hai aggredita, dopo 5 anni dovevi andare dallaD’Urso?”. Allora Maria Monsè ha detto: “Tu non sei una marchesa!”. Sarà pure una spiegazione fuori luogo ma forse non sapeva come altro giustificare il suo gesto. Continua a leggere dopo la foto

La marchesa è rimasta molto piccata e si è subito vendicata usando parole choc: “Io non sono marchesa? Adorata, ti sei scavata la fossa. Adesso procederanno anche contro di te. Ti prenderai le tue responsabilità, sei passata al torto. E’ il mio onore. Buona giornata”. Ma la lite non è certo finita così… Le due hanno continuato a discutere in sala trucco dove la marchesa è di nuovo partita all’attacco. Continua a leggere dopo la foto

“Tu lo sai perché stai qui? Perché hai avuto quella pubblicità che ti ho fatto io”. Ma la Monsè si è difesa così: “E tu lo sai perché stai qui? Stai qui perché Lory Del Santo ha avuto una disgrazia, altrimenti non ci stavi, quindi tu devi ringraziare lei. Tu non c’eri all’inizio tra quelli che dovevano partire. Mancava una persona perché Lory Del Santo aveva rinunciato”. La marchesa, non sapendo cosa altro aggiungere, ha chiuso così: “Con me tu non avrai più udienza!”.

L’abbiamo conosciuta mentre, ancora giovanissima, danzava spensierata sul palco di Non è la Rai. Da lì la carriera televisiva di Maria Monsè è stata intena e piena di soddisfazione. Ma adesso la sua vita è cambiata

