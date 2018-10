Non c’è nulla da dire: Pomeriggio 5 regala sempre momenti indimenticabili ai suoi fan, specie quelli che si appassionano alle liti televisive. Ma cosa è successo stavolta nel salotto di Barbara D’Urso? Beh, protagonisti della lite super trash sono stati Antonio Zequila e Roger Garth. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha esordito in puntata dicendo che ha “conservato” una notizia esclusiva da dare in anteprima a Barbara d’Urso. Santo cielo che brividi! E che notizia è? La notizia riguarda la Marchesa d’Aragona, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, la quale possederebbe un castello alle porte di Roma e discenderebbe dalla famiglia dei Borgia.

Ma Roger Garth, che non è nato ieri, non ha creduto minimamente a quanto confessato da Zequila. E non ha perso l’occasione per metterlo in ridicolo ricordando al pubblico il passato da “Er mutanda”. Il soprannome in questione è stato dato a Zequila da Striscia la notizia. Continua a leggere dopo la foto

Naturalmente l’attore non ha reagito bene e, mentre ci rimuginava durante la trasmissione, ha chiesto di nuovo la parola alla conduttrice di Pomeriggio 5 affermando di non aver apprezzato il modo maleducato in cui Roger si è rivolto a lui. Roger, infatti, lo ha apostrofato come “il ragazzo” come a voler lasciare intendere di non conoscerlo già. A quel punto tutta l’ira di Garth viene fuori e lui risponde così di fronte a un pubblico attonito. Continua a leggere dopo la foto

“Ma cosa dici che fai finta di non conoscermi? Che ci provavi con me 20 anni fa, quando ancora facevi il finto etero!”, ha risposto Roger, facendo outing all’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. Antonio Zequila ha preferito non rispondere. Ma sarà vero quel che ha detto Roger Garth cioè che Zequila ci ha provato spudoratamente con lui e ci ha provato più volte, ricevendo sempre dei secchi no? Mamma mia che situazione… Continua a leggere dopo la foto

Er mutanda non ha risposto ma ha bisbigliato qualcosa a voce bassa. Una cosa è certa: di sicuro non si aspettava un’uscita del genere… Ed è rimasto senza parole. Barbara D’Urso, visibilmente in imbarazzo, ha preferito mettere tutto a tacere cambiando argomento. Antonio Zequila ha continuato a ripetere la stessa frase: "Fingo di essere etero? Perché?”. Ma, tutto sommato, è stato bravo perché è riuscito a mantenere la calma. Cosa non facile in una circostanza come quella…

