Gli anni Novanta sono stati il periodo in cui la televisione ha sfornato un gran numero di programmi per ragazzi. Tra questi, nel luglio del 1995 su Raidue debutta Go-Cart, all'interno del quale vengono trasmessi esclusivamente cartoni della Warner Bros. Tra un cartoon e l’altro si torna in studio, dove si tengono dei giochi telefonici a premi dedicati ai piccoli telespettatori. In studio c'è Maria Monsè, giovane conduttrice che presenta i cartoni animati e interagisce con i ragazzi che chiamano per partecipare ai giochi.

Go-Cart va avanti fino al 1997, anno in cui viene mandato in pensione. Al suo posto vengono dapprima mandati in onda gli episodi di Tom & Jerry, e successivamente la trasmissione "Arriba!!! Arriba!!!" condotta da Heather Parisi che, però, non ha la stessa fortuna del suo predecessore.



Il volto noto di Go-Cart, la conduttrice che ha interagito per ben due anni con il pubblico da casa e che ha lanciato i vari cartoni della Warner Bros, dopo aver esordito con un programma tutto suo proprio nel format di Raidue, diventa molto popolare. Tuttavia, nel corso degli anni Maria Monsè è scomparsa. Tra il 2004 e il 2006 è opinionista di “Domenica In”, e nell’estate del 2005 è alla conduzione, accanto al giornalista Franco Di Mare, di “Mare Latino 2005”.

Viene chiamata per concorrere al reality show “La Fattoria”, ma a pochi giorni dalla partenza dello show è costretta a lasciare il posto ad Angela Cavagna perché scopre di essere incinta. Nel 2006 si è sposata con Salvatore, un imprenditore di Salerno, attivo nell’ambito degli ascensori. I due hanno avuto un colpo di fulmine e dopo qualche mese insieme hanno avuto la loro primogenita, Perla, che oggi ha dieci anni. Maria Monsè e Salvatore si sono risposati venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 17.

A partire dal 22 ottobre 2018, Maria Monsè entra a far parte del cast del Grande Fratello Vip 3, con l’intenzione di stravolgere gli equilibri venutisi a creare tra i concorrenti. Senza dubbio la conduttrice troverà una nemica giurata in Daniela Del Secco, meglio conosciuta come la Marchesa D’Aragona. Tra le due, infatti, non scorre buon sangue. Maria Monsè è nata a Catania il 17 febbraio del 1974, è alta 173 centimetri e pesa 65 chili.

