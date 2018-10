Dentro la casa del Grande Fratello Walter Nudo sta, piano piano, conquistando il pubblico. Modi gentile e sorriso sempre sul volto, Walter Nudo si candida seriamente alla vittoria finale. Chi non ha bisogno di conquistare sono i suoi due figli. Qualche giorno fa Elvis e Martin Nudo, i figli di Walter, hanno fatto una sorpresa al loro papà e gli hanno inviato un messaggio aereo. “Super Walter we love you. Elvis e Martin”.Elvis e Martin di 22 e 17 anni, che lavorano nel mondo della danza. Entrambi sono dei ballerini di danza classica, che stanno facendo carriera.

Proprio per questo l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non può sempre vedere i ragazzi, che non vivono in Italia. “Sono il classico padre che lascia liberi i propri figli. Loro sono ballerini di danza classica, uno vive a Monaco e l’altro in Russia. Ci vediamo due o tre volte all’anno, ma ci sentiamo tutti i giorni. Se le loro strade li portano lontani da me non significa perderli”, ha dichiarato Walter al settimanale Nuovo Tv. I figli di Nudo sono nati dal lungo rapporto, ormai naufragato, con la ballerina Tatiana. (Continua dopo la foto)



Elvis è nato nel 1996 e Martin nel 1999 (sono maggiorenni, sì), entrambi sono dei bravissimi ballerini di danza classica. Il primogenito dopo essersi diplomato a La Scala di Milano è volato a San Pietroburgo e adesso si esibisce al Mikhailovsky Theatre, mentre il più piccolo lavora a Monaco.Carriera a parte, la cosa più divertente dei due figli di Walter riguarda Elvis Nudo, la sua ragazza infatti si chiama Vanessa VESTITA. (Continua dopo la foto)

Dopo la fine della storia con Tatiana, Walter Nudo si è sposato con la stilista francese Céline Mambour. Il matrimonio è stato celebrato nel 2009 ma della donna non si hanno più notizie. I selfie di coppia sono praticamente inesistenti sui social network e Walter preferisce non parlare troppo della sue faccende di cuore. “Vita sentimentale? Buona“, si è limitato a dichiarare l’attore prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. (Continua dopo la foto)

In passato l’uomo ha amato per due anni Samuela Sardo, collega di set ad Incantesimo. Walter Nudo è una persona dai mille interessi. Non sta mai fermo e vuole vivere la vita appieno. “Oltre alla musica mi piace la boxe, lo sport, la moto e il cinema. Abbiamo una vita sola, quindi bisogna viverla al massimo”, ha detto il nuovo gieffino.

