Continuano a tenere banco, a Uomini e Donne Trono Over, le uscite di Angela. E martedì 23 ottobre è andata in onda una delle esterne più attese di questi primi mesi: la valutazione della casa del cavaliere Raffaele da parte di Angela. Nella puntata di Uomini e Donne al centro delle cronache ci sono stati i due signori che hanno voluto commentare la loro uscita. L'appuntamento odierno del dating-show di Maria De Filippi è iniziato con una clip sull'esterna in cui si è fatta vedere la casa del signore Raffaele e successivamente si è ritornati in studio dove non si sono risparmiate le critiche ad Angela.

Al pubblico in studio, a Maria De Filippi e agli opinionisti non sono di certo sfuggite le uscite della dama che ha più volte criticato la casa di Raffaele. Angela ha elencato il fatto che faccia troppo caldo, la spiaggia è troppo lontana dalla casa, la presenza di animali e della spiaggia priva di ombrelloni e sdraio.



La puntigliosità di Angela ha attirato parecchie critiche: secondo il pubblico in studio e il parterre di opinionisti scelti da Maria De Filippi per Uomini e Donne Trono Over, la dama ha troppe pretese e deve staccarsi da queste considerazioni materiali e pensare a viversi la frequentazione. Dal canto suo, però, Angela è chiara: "Io un amore ce l'ho avuto ed è stato mio marito adesso voglio godermi la vita e togliermi qualche sfizio in più, è così poco normale capirmi? Tra dieci anni potrò non esserci più".

Durante l'ultima puntata di Uomini e Donne trono Over, comunque, la dama Angela ha rivelato di sentirsi davvero presa da Raffaele e ha cercato comprensione da parte di Maria De Filippi. La padrona di casa, però, non è parsa molto convinta dai discorsi di Angela e, anzi, Queen Mary sembra essere sicura: "Cara Angela, tu hai già deciso di chiudere con Raffaele!". Dunque, secondo la De Filippi da parte di Angela non c'è stato un interesse sincero. La risposta della conduttrice è piaciuta molto al pubblico. Angela, dal canto suo, ha continuato a mantenere la sua posizione e si è mostrata dispiaciuta del fatto che neanche Maria sia riuscita a capirla.

La situazione venutasi a creare all'interno dello studio di Uomini e Donne trono Over ha colpito parecchio Raffaele che è scoppiato in un pianto a dirotto. Il cavaliere si è commosso quando ha rivelato di aver capito di essere solo e di voler trovare una donna che possa amarlo e stargli vicino. Dichiarazioni che hanno emozionato molto il pubblico...

