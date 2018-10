Ricordate Antonio Zequila? Attore e prezzemolino tv soprannominato “Er mutanda” è scomparso da diverso tempo. Ma che fine ha fatto? L’apice del successo e della popolarità lo raggiunge nel 2005, partecipando alla terza edizione del reality show L’isola dei famosi, da cui viene eliminato con il 77% dei voti nel corso della semifinale. Nel 2006, la violenta litigata in diretta a Domenica In con Adriano Pappalardo ha provocato, per entrambi, l’esilio televisivo da tutte le reti Rai.

Della "rissa" in diretta più famosa nella storia della tv si ricorda la celebre frase zequiliana "non ti permettere, mai", riferita a Pappalardo che aveva nominato la madre di Antonio Zequila. Sempre nel 2006, dopo questa parentesi di parolacce ed insulti, Antonio Zequila è stato il testimonial di alcuni spot pubblicitari, ha pubblicato il suo primo (e ultimo) disco, "Senza di te", ed ha recitato nel film molto trash "Parentesi tonde".



La sua notorietà ha un brusco arresto nel 2011, quando partecipa al suo secondo reality show, “Uman – Take Control!”. Qualche apparizione e gossip forzato (un presunto flirt con Ivana Trump) ma dal 2011 la sua carriera ottiene un brusco arresto e di lui si perdono le tracce. Nell'ottobre del 2018 torna in televisione grazie a Barbara D'Urso. Ospite di ''Pomeriggio Cinque'', Er mutanda si è scontato con l’opinionista Roger Garth. "Non mi è piaciuto come il tuo opinionista, che spesso è ospite qui da te, il ragazzo in collegamento, si è rivolto alla Marchesa...", ha detto Zequila alla D'Urso.

Roger ha subito preso la parola chiarendo: "Sono Roger Garth, mi conosci benissimo. Adesso fai finta di non conoscermi". Il botta e risposta tra i due è continuato con toni accesi. "Sono 20 anni che ci provi e stai ancora qua a fare l'opinionista. - sono state le parole di Zequila contro Garth, per poi aggiungere - 20 anni, stavi da Chiambretti e là sei partito e là sei rimasto".

Roger ha lanciato allora la bomba: "Ma ti prego! Ci provavi con me 20 anni fa quando ancora facevi finta di essere etero e ancora che parli? Ridicolo, è meglio che non parlo!". Parole che non sono piaciute a Zequila, il quale ha risposto senza mezzi termini. Ma la lite è stata subito sedata da Barbara D’Urso. Carmelita ha preso le difese del suo opinionista, giudicando le parole di Zequila fuori luogo e poco carine.

