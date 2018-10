Maria Monsè è appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip e sa già come far parlare di sé. Nel quinto appuntamento serale del reality show condotto da Ilary Blasi è stata mostrata ai telespettatori la terrificante lite avvenuta a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. La donna si è detta pronta ad un confronto ma dagli insulti si è passata alla pace ‘strategica’. Così, all'interno della casa del Grande Fratello Vip almeno per i primi giorni non dovrebbero esserci grossi problemi tra i due. Eppure, c'è chi vuole dare un consiglio alla produzione per far scatenare le risse in diretta tv.

Sì, perché a quanto pare Maria Monsè recentemente ha avuto da ridire con una vecchia conoscenza del Grande Fratello Vip, Antonella Mosetti. A raccontare l'episodio è Gabriella Sassone, penna di Dagospia ed Eva 3000, che su Facebook ha fornito dettagli succulenti. "Se volete vedere il sangue e le botte fate entrare nella Casa Antonella Mosetti che sere fa si stava menando a morte con la Monsè in un locale pubblico, all’opening di un ristorante. (Continua a leggere dopo la foto)



Secondo il racconto della giornalista di Dagospia e Eva 3000, infatti, Maria Monsé e Antonella Mosetti avrebbero dato spettacolo con una vera e propria rissa, nella quale le due donne si sarebbero “menate a morte”. L'episodio si sarebbe svolto in un noto ristorante, in occasione dell’inaugurazione del locale, davanti a decine di testimoni. Che tra la Monsé e la Mosetti i rapporti fossero tesi non c'è alcun dubbio né nessuna novità: si sono offese in diverse occasioni, arrivando anche alle mani. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Lo scorso anno, ad esempio, le due si sono rese protagoniste di una lite furibonda per una motivazione davvero futile. A quanto pare, Maria Monsé e Antonella Mosetti si sono trasferite nella stessa zona di Roma e hanno avuto un accesissimo diverbio a causa di un parcheggio. Di fronte alla richiesta della Monsé di spostare l’auto, la Mosetti si sarebbe inalberata rispondendo in maniera arrogante e prepotente: almeno, questa è la versione da sempre sostenuta da Maria Monsé. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma la lite per il parcheggio non è certamente l’episodio più recente tra le due: proprio pochi giorni prima dell’ingresso della Monsé nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, ci sarebbe stata l’ennesima lite sfociata in rissa al ristorante, proprio quella di cui parlava Gabriella Sassone, giornalista di Dagospia ed Eva 3000, su Facebook.

Leggi anche:

Charlotte Casiraghi mamma bis: è nato il figlio. La news dal Principato di Monaco

fbq('track', 'Gossip');