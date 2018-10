Alta, bionda, fisico statuario e forte accento tedesco. Ricordate Ela Weber? La showgirl nasce modella, ma raggiunge la fama nel 1996 grazie al suo ruolo accanto a Paolo Bonolis nel programma “Tira e molla”. Nel giro di poco tempo Era diventa uno dei volti di punta della trasmissione e Bonolis la ribattezza con il nomignolo “Sellerona”, che indicava la sua fisicità statuaria.

Grazie alla fortuna ottenuta con “Tira e molla”, la Sellerona è riuscita a sfondare nel mondo dello spettacolo, sia in tv che al cinema, con una commedia popolare “A spasso nel tempo” con la regia di Carlo Vanzina, a fianco del noto duo Massimo Boldi e Christian De Sica. Dopo essersi allontanata dalle scene Ela Weber torna in televisione per partecipare a due reality. Nel 2004 entra nel cast de “La Fattoria”, mentre nel 2008, in sostituzione di Flavia Vento, partecipò all’Isola dei Famosi, edizione vinta da Vladimir Luxuria. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel 2009 si sposa col bodyguard Andrea Bonacci e si ritira. La coppia chiede agli invitati alle nozze di destinare i loro regali per la realizzazione di un’area ludo-didattica in favore dei bambini terremotati de L’Aquila. Nel 2013 Ela Weber torna sul canale tedesco “Alice Kochen” e il programma “Pasta, Pasta e Pasta”. La showgirl ha sofferto di depressione e ha raccontato i motivi: "Non ero io. Ero il fenomeno. Nessuno conosceva veramente Manuela, tutti conoscevano Ela. Quella che vedevate era una finzione e solo una parte di me. Come quando andate in vacanza per una settimana e potete essere quello che volete. Però la mia vacanza è durata troppo. A un certo punto la mia vera me è crollata. Non potevo essere più Ela”.

Un momento difficile superato grazie alla famiglia. "Mia sorella in Germania aveva una carriera consolidata, ma ha mollato tutto e si è trasferita per due anni con me in Italia. Ero arrivata a un punto dove non potevo decidere più cosa volevo e cosa no. Non ero in grado, stavo troppo male. E allora lei è venuta con me, finché io non mi sono rimessa in sesto. Vogliamo dare un nome a quello che è successo? Depressione’’. Oggi Ela Weber vive in Italia in campagna con un grande amore al suo fianco. E come Natalia Estrada, vive a stretto contatto con i cavalli: ‘’Nel 2004 mi sono trasferita in campagna e ho lasciato a Roma, proprio perché la vita di città non mi faceva stare bene e mi faceva venire gli attacchi di panico. Avevo voglia di ritirarmi. C’è la famosa ippoterapia. Qualunque problema tu abbia, basta passare una giornata a cavallo in mezzo alla natura per stare molto meglio’’.

‘’Il cavallo è un toccasana, - aveva raccontato - ti fa perdere qualsiasi ansia e qualsiasi problema. Adesso sto molto bene anche grazie al rapporto con l'animale, la natura, la vita semplice. Il cambiamento è avvenuto lentamente. Nel 2004 mi sono trasferita in campagna e ho lasciato a Roma, proprio perché la vita di città non mi faceva stare bene e mi faceva venire gli attacchi di panico. Avevo voglia di ritirarmi”. Curiosità - Il vero nome di Ela è Manuela Hannelore Weber. Ha tre sorelle, è diplomata in Economia e adora sciare. Ela Weber è nata in Germania, precisamente a Dettelbach, 13 marzo 1966, è alta 1,80 e pesa una settantina di chili. Il 22 ottobre entra nella casa del Grande Fratello Vip insieme ad Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè.

Ela Weber: “Mara Venier? Se si arrabbia è insopportabile: ti fa piangere”