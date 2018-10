Se ne è parlato a lungo di un ipotetico ritorno di fiamma tra Fabrizio Corona e Belen Rodriguez (sin da prima della separazione della bella argentina con il campione di motociclismo Andrea Iannone), ma la cosa che sembrava lontanissima, ora, è realtà (e supera persino la più fervida immaginazione). È con disinvoltura e malcelata sensualità che Fabrizio Corona avvolge la vita di Belén Rodriguez e la trascina con sé in un lento sulle note di “Besame mucho” sul palco del Maurizio Costanzo Show.

L’anticipazione video diffusa da Mediaset fa riferimento alla puntata del celebre talk che andrà in onda in seconda serata il 24 ottobre 2018. Il filmato mostra l’argentina e il suo ex compagno ballare per qualche istante al centro del palco. Corona afferra Belén rapito, com’è sempre stato nei lunghi anni della loro indimenticabile relazione. Più contenuta la Rodriguez che resta leggermente distante, pur senza sottrarsi al contatto fisico. Lontano per anni, Belén e Corona avevano già avuto modo di incontrarsi dopo la scarcerazione di Fabrizio. (Continua dopo la foto)



Fu il settimanale Chi a documentare la prima uscita insieme dopo il carcere, momenti felici che avevano provocato il fastidio di Silvia Provvedi, all’epoca compagna dell’ex re dei paparazzi. La showgirl argentina non ha mai nascosto di essere ancora profondamente legata al suo ex da un affetto sincero e immutabile. Quell’abbraccio finito in copertina era apparso più caloroso di quello che i due si sono scambiati sul palco del MCS. A giustificare tanta differenza è la presenza di un pubblico, una circostanza che ha finito per inibire la Rodriguez che da tempo ha smesso di prestare il fianco ai pettegolezzi.

Dal momento in cui è stato scarcerato, Corona ha fatto il possibile per riprendersi la sua vita e gli spazi pubblici cui era abituato. Quella che andrà in onda nella puntata del Maurizio Costanzo Show del 24 ottobre non sarà la sua prima apparizione televisiva. Già qualche settimana fa era stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Giovedì 25 ottobre, invece, entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per un confronto con l’ex fidanzata Silvia Provvedi. C’è da dire, ad onore del vero tuttavia, che l’Argentina per un attimo ha desistito.

Poi l’invito caloroso dell’ex re dei paparazzi, il corpo di Fabrizio che si piega verso la poltrona di Belen, un bacio sulla guancia che la modella argentina rimbalza con non poco sgarbo, poi le mani che si toccano, lui aiuta lei ad alzarsi, le porge gli avambracci sulla vita e il resto è musica e passione. Che sia l’inizio di una nuova avventura o la conferma di qualcosa che è già successo?

