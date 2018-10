Uomini e Donne, il trono classico sta per vedere nascere la prima coppia della stagione? Beh, alcuni rumors in merito arrivano direttamente dalla redazione del dating-show di Maria De Filippi ed è una delle autrici più conosciute al grande pubblico, Raffaella Mennoia, a regalare alcune anticipazioni ai fan di Uomini e Donne. A tal proposito, l'ex postina di C'è posta per te sembra aver superato il momento buio della scorsa settimana. Come noto, infatti, la Mennoia lo scorso 16 ottobre ha postato una fotografia direttamente da una corsia di ospedale con cerotto alla gola.: sconosciute le cause che hanno portato la Mennoia a sottoporsi a un piccolo intervento. Lei su Instagram, del resto, non ha comunicato niente di più se non di aver avuto, negli ultimi tempi, sintomi come nausea e vomito.

Sui social l'autrice di Uomini e Donne ha citato 'Il manuale del guerriero della luce' di Paulo Coleho: "Il guerriero della luce legge con attenzione un testo che l’Anima del Mondo ha inviato a Chico Xavier: 'Quando riesci a superare dei seri problemi di rapporto, non soffermarti sul ricordo dei momenti difficili, ma sulla gioia di avere attraversato anche questa prova della tua vita". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma dicevamo della possibile scelta di uno dei tronisti di Uomini e Donne trono classico in arrivo nei prossimi giorni. A dare qualche informazione in più è proprio Raffaella Mennoia sui social network. Sul suo profilo Instagram, infatti, proprio nelle ultime ore ha lasciato intendere che negli studi del programma stia per accadere qualcosa. Seppur l’ex postina di C’è posta per te non si è espressa totalmente, pare proprio che ad Uomini e Donne, uno dei tronisti stia per far succedere qualcosa di memorabile. (Continua a leggere dopo la foto)

Ebbene si, Raffaella Mennoia ha pubblicato una storia nella quale si vedono petali rossi scendere dall’alto. Ciò a Uomini e Donne vuol dire solo una cosa: la scelta da parte di un tronista. In un video, inoltre, l'autrice e amica di Maria De Filippi ha rivelato: "Ragazzi ci sono tante cose che vorrei raccontarvi, ma non posso". Se di scelta si tratta significa che uno dei quattro tronisti si ritiene già abbastanza sicuro da poter mettere la parola fine a questa esperienza. A soli due mesi dall’inizio del percorso, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Mara Fasone o Teresa Langella è, dunque, pronto ad uscire con uno dei corteggiatori. (Continua a leggere dopo la foto)



Per scoprire e saperne di più sugli indizi fatti circolare da Raffaella Mennoia per quanto concerne Uomini e Donne non resta che attendere. Venerdì, infatti, ci sarà spazio per il trono classico. E per scoprirne di più occhio alle anticipazioni della prossima registrazione, alla fine della quale si saprà sicuramente a cosa Raffaella Mennoia abbia fatto riferimento attraverso i suoi piccoli ma rilevanti indizi...

