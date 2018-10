La vita in diretta, a settembre, è ricominciata tra le polemiche. Voci di corridoio volevano i due conduttori ai ferri corti. Secondo i gossip tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi non corre buon sangue. Anzi, pare proprio che i due si odino. Ma cosa ha fatto insinuare che la situazione tra loro sia critica? Ci sono stati vari indizi che hanno fatto pensare male, molto male.

Per esempio, nella puntata de La vita in diretta del 5 settembre, Francesca Fialdini è finita nella bufera per un fuorionda turbolento. Durante la sigla, la conduttrice, inconsapevole del fatto che il microfono fosse aperto, si è scagliata contro gli autori Rai: “Questo primo copione fa schifo”, ha detto. E tutti hanno sentito. Poi, al rientro in studio, ha cercato di mettere una pezza ma non è stato possibile. Ormai la frittata era stata fatta. Altro episodio che ha fatto pensare male quello che ha visto protagonisti sia Timperi che la Fialdini. Continua a leggere dopo la foto

La Fialdini si è presentata in studio con una faccia mogia e ha spiegato che, all’esame all’università aveva preso 29. A quel punto, Timperi, per fare una battuta, ha detto alla Fialdini che è una raccomandata e che se non fosse stata raccomandata avrebbe preso molto meno. Ovviamente la Fialdini se l’è presa a morte. Pare che da quel momento tra i due si sia scatenato l’inferno. Ma è davvero così? I diretti interessati ne hanno parlato in un’intervista doppia e Tv, Sorrisi e canzoni in edicola dal 23 ottobre. Continua a leggere dopo la foto

Ebbene sapete che cosa hanno fatto sapere Francesca Fialdini e Tiberio Timperi? Che non è vero niente. Che tra loro non ci sono rancori e che vanno d’amore e d’accordo. “In tutte le famiglie si discute, ma tra noi c’è stima. Credo che qualcuno abbia voluto vedere cose inesistenti” ha dichiarato Timperi. E la Fialdini ha confermato:“È stata una parentesi. In quei giorni. In quei giorni c’erano in campo le tensioni, la pressione, i nostri caratteri… Ma la normalità è quella di oggi”. Continua a leggere dopo la foto

Questo lascia intendere che tra loro effettivamente ci sia stato uno screzio ma che ora tutto sia stato superato. Sapete a chi sono stati paragonati più volte Francesca Fialdini e Tiberio Timperi? A Sandra Mondaini e Raimondi Vianello. Ma i diretti interessati non sembrano essere d’accordo. Lo stesso Timperi ha infatti dichiarato che di famiglia Vianello ce n’è una soltanto ed è inimitabile.

