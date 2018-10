Ha fatto da poche ore il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone e fin da subito ha regalato momenti di grande imbarazzo. Dopo la diretta di lunedì 22 ottobre, il conduttore televisivo gay dichiarato si è confessato con le gemelle Provvedi e Fabio Basile durante una conversazione in cucina riguardante il suo ruolo sessuale sotto le coperte. Paone ammette: "Io sono attivo". E continuando su questa scia dichiara al judoka di essere rimasto allibito dalle sue dimensioni: "Quando ti svegli hai una tenda canadese sul letto".

A confermare quanto detto dal conduttore è Giulia Provvedi ma Alessandro ci tende a precisare che non gli importa: "Hai un fisico perfetto ed ha pure tutto quel ben di Dio? Generalmente qualche difetto devi averlo… Io sono attivo, quindi non corri rischi, non mi interessa, apprezzo altre doti". Ma come ci è arrivato Cecchi Paone al Grande Fratello? Proprio lui che nel lontano 2001 salì sul palco dei Telegatti e espresse tutta la sua rabbia per la vittoria del Grande Fratello nella categoria programmi culturali. (Continua dopo il video e la foto)



Forse, 17 anni dopo quella sfuriata che entrò negli annali televisivi, il battagliero giornalista ci ha ripensato. Deve essere per forza così visto che ieri Cecchi Paone non solo ha deciso di entrare come concorrente al Grande Fratello VIp. Ma ha sposato persino la causa del programma dichiarando nel suo video di presentazione: “Credo sia giusto che vincano i giovani e che usino l'eventuale vittoria come trampolino di lancio”. Ma come non era proprio il Grande Fratello un programma da denigrare? Facciamo un passo indietro per chi avesse memoria (televisiva) corta.

Nel 2001 Cecchi Paone, all'epoca conduttore del programma scientifico "La Macchina del Tempo" durante la premiazione dei Telegatti protestò pubblicamente la propria indignazione per il fatto che un programma come quello condotto dalla Bignardi - all'epoca primo esperimento di reality televisivo e sociologico - fosse stato messo nella categoria delle trasmissioni culturali nella quale c’erano Superquark e proprio il suo programma. Il GF vinse quel Telegatto e il giornalista sbottò: “Sono arrabbiatissimo e l’ho detto dal primo momento, trovo assurdo che siano stati fatti questi accoppiamenti. Cosa c’entra il Grande Fratello con la cultura?”.

“Facciamo una fatica terribile – continuò Cecchi Paone - per fare cultura e poi si fa scegliere la gente tra il nostro programma e il Grande Fratello”. Niente da obiettare se non fosse che 17 anni dopo i reality in tv si sono triplicati e Cecchi Paone è salito sulla sua Macchina del tempo per farsi scongelare e farne parte a pieno titolo. E mica per la prima volta. Qualche anno fa infatti il professore ha partecipato anche all'Isola dei Famosi, dalla quale si è ritirato dopo cinque settimane. Una leggera punta di ipocrisia anche qui? Magari un pizzico…

