Il cuore di Francesca Fioretti è spezzato. La sua vita si è interrotta una mattina quando, da una stanza di hotel a due passi da Udine, è arrivata la notizia della morte di Davide Astori. Il compagno e padre della sua bambina Vittoria, stroncato da un malore improvviso. Dà lì, per Francesca Fioretti, era iniziato un lungo calvario. Fatto di silenzio e giornate passate a piangere scappando dall’occhio indiscreto dei fotografi. Sono passati mesi. Sembra ieri. Francesca Fioretti sta rimettendo insieme i pezzi della sua vita e non si arrende. Ieri i suoi fan hanno avuto il piacere di rivederla nella terza puntata della fiction ‘I bastardi di Pizzofalcone 2‘.

Tra i protagonisti dell'episodio intitolato ‘Gioielli‘. L'ex concorrente del ‘Grande Fratello', modella e attrice, ha registrato la sua parte prima che la tragedia della morte del suo compagno Davide Astori, sconvolgesse la sua vita. (Continua dopo la foto)



Oltre alla partecipazione a una puntata della fiction ‘I bastardi di Pizzofalcone', Francesca Fioretti è attesa anche da cinema e teatro. In un'intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera', ha spiegato che sa di dover trovare la forza di ricominciare per la piccola Vittoria, la figlia avuta da Davide Astori:"Io guardo Vittoria e so che il mio dovere è trasmetterle serenità e felicità, in questo caos. Ogni tanto penso che senza di lei forse avrei potuto gestire più facilmente il mio dolore”.

Poi Francesca Fioretticontinua: “Sarei andata lontano, dove nulla mi riportava nel gorgo. L’amore di mia figlia è l’unica cosa più forte del mio dolore. Così deve essere. Devo riuscirci. […] Ora la mia vita deve ricominciare. Ce la metterò tutta. Di una cosa sola sono certa. Di avere reso felice Davide nel tempo che abbiamo vissuto insieme. Nei momenti di sconforto penso che il destino con noi sia stato davvero ingiusto, ma sono disposta a sostenere il peso del dolore”.

E conclude: “Perché se non avessi incontrato Davide non ci sarebbe stata la gioia del nostro amore che ha reso possibile che lui si realizzasse e completasse come uomo e come padre. Se ne è andato, ma era nel momento più pieno e felice della sua vita, e se il mio dolore deve essere il pegno da pagare per questo, lo potrò sopportare per sempre. Dovevamo camminare insieme, fino a perderci. Invece siamo soli. Tutti e due. C’era una vita possibile, per me e per lui. Ora, almeno per me, ce n’è un’altra, che non ho scelto. La costante gioiosa è Vittoria. Vittoria, la vita che non smette".

