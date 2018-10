Antonella Clerici in lacrime. Ma cosa è successo alla ex conduttrice de La prova del cuoco? Antonella Clerici è stata ospite di Fazio Fabio e, durante l’intervista di domenica 21 ottobre 2018 a Che tempo che fa, è scoppiata in lacrime. Il motivo? Fabio Fazio le ha mostrato alcune immagini che le hanno messo in subbuglio il cuore. Che immagini erano? Immagini di lei durante la sua lunga avventura a La prova del cuoco. La Clerici non ha resistito e si è sciolta in un pianto liberatorio.

“Mi è dispiaciuto, ci ho pensato tanto ma bisogna sempre andare via un attimo prima quando la tavola è ancora apparecchiata. Mi manca un po’ il rapporto quotidiano col pubblico però…”, ha detto Antonella Clerici che, da Fabio, non ha minimamente parlato di ciò che pensa della conduzione di Elisa Isoardi. 18 anni di conduzione – sì, la Clerici ha condotto il cooking show per 18 anni – sono tanti e non si possono dimenticare così. La Clerici, in quella trasmissione, ha messo anima e cuore e non può non commuoversi ricordando quegli anni felici. Continua a leggere dopo la foto

Antonella Clerici ha infatti ribadito di essere dispiaciuta di aver lasciato La prova del cuoco ma ha anche detto che era giunto per lei il momento di prendere una decisione drastica che, comunque, è stata sofferta. "Lasciare La Prova del cuoco è stata una decisione soffertissima. Ma se fossi andata avanti sarei certamente scoppiata. Quello che è successo a Fabrizio Frizzi mi ha fatto pensare tanto", aveva detto a giugno in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. Continua a leggere dopo la foto

"Fabrizio adorava sua figlia Stella e se ne è andato così precocemente. Dovevo davvero fermarmi e spostare le mie priorità, ed è stata la pancia a dirmelo. Le ho dato retta. Sono 32 anni che lavoro in Rai, correndo sempre: una vita tranquilla non l'ho mai fatta, tanto meno normale. È arrivato il momento di consolidare quello che ho costruito e a 54 anni mi voglio godere le piccole cose. Certamente anche quelle grandi, come mia figlia e Vittorio", aveva detto la Clerici nella stessa intervista. Continua a leggere dopo la foto

E mentre da Fazio, sullo schermo scorrevano le immagini relative alla sua Prova del Cuoco, Antonella Clerici ha detto che in questi anni ha raccontato tutto al suo pubblico. Ha raccontato al pubblico delle sue “corna” e anche di aver perso un amico. Ma Antonella Clerici non è sparita dalla televisione e sabato prossimo la rivedremo sul piccolo schermo dove debutterà Portobello, lo show ideato da Enzo Tortora. Antonella Clerici, che al suo fianco avrà il pappagallo e Carlotta Mantovan, è molto tesa ed emozionata per la nuova grande avventura.

