Francesco Monte lascia la casa del Grande Fratello Vip. L’ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez questa mattina ha varcato la soglia della casa più spiata d’Italia. Dopo l’Isola dei Famosi, Francesco Monte lascia di nuovo di sasso i suoi fan. Ma non è tutto come sembra. A chiarire quanto successo ci pensa la produzione che, per evitare inutili allarmismi, ha prontamente pubblicato su Twitter un comunicato col quale è stato spiegato il reale motivo per cui Francesco Monte ha abbandonato il Gf Vip temporaneamente. Ecco cosa è emerso:“Francesco Monte questa mattina è uscito dalla Casa per un controllo medico”. Un messaggio che comunque ha preoccupato i più: pensano che si tratti di qualcosa di grave. E invece non è così e vi spieghiamo precisamente cosa è successo.

Lui non è dunque il primo e nemmeno l’ultimo. La verità è che Francesco Monte ha avuto dei seri dolori ai denti perché – come ha spiegato lui stesso – li strofina violentemente con lo spazzolino e questo comporta diversi problemi. Anche sua madre faceva lo stesso. (Continua dopo la foto)



Insomma, niente che possa pregiudicare il proseguo del reality. Tutto questo mentre qualcosa bolle in pentola. Fabrizio Corona si appresta ad entrare al GFVip. L’ex re de paparazzi varcherà la famosa porta rossa giovedì 25 ottobre in una puntata speciale del reality show di Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia, Corona non resterà che per qualche minuto, il tempo necessario per chiarirsi con la sua ex fidanzata, Silvia Provvedi.

Un bel colpo mediatico per la produzione del programma che però costerà un bel po’: secondo quanto riporta davidemaggio.it, infatti, per la sua partecipazione al GFVip, Corona intascherà un assegno da ben 40 mila euro. Intanto, Silvia è all’oscuro di tutto e non si aspetta di dover incontrare il suo ex tra pochissimi giorni. Corona nelle scorse settimane aveva dichiarato di non aver mai amato la Provvedi, ma ora sarebbe pronto a fare un passo indietro e chiederle scusa.

In diretta televisiva e in cambio di un cachet stellare. Come reagirà la Provvedi quando vedrà Fabrizio entrare nella casa di Cinecittà? Staremo a vedere. Certo è che tra Fabrizio Corona e Francesco Monte potrebbe nascere una bella lotta per la vittoria finale. Il tronista infatti sembra il favorito numero uno per il successo ma un’entrata di ‘mister paparazzi’ potrebbe cambiare le carte in tavola.

Ti potrebbe anche interessare: Dispersioni elettriche (e soldi che vanno in fumo): scoprirlo con il metodo Repower

fbq('track', 'STORIE');