Giornalista e conduttore televisivo, Alessandro Cecchi Paone è stato uno dei volti più seguito della televisione italiana, fino al suo 'cambio' di rotta, avvenuto qualche anno fa, quando ha deciso di abbandonare il ruolo di conduttore e giornalista e vestire i panni di opinionista. Ha iniziato la carriera sul piccolo schermo come divulgatore scientifico e culturale, conducendo trasmissioni di successo come "La macchina del tempo" e "Appuntamento con la storia".

In seguito ha partecipato a format di intrattenimento, sia in Rai che a Mediaset, tra cui il reality show (nonostante la sua precedente avversione per questo genere di programma) l'Isola dei famosi, nell'edizione 2007. Come docente, ha insegnato marketing e Comunicazione alla Bocconi e teoria e tecnica del documentario turistico presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca. (Continua a leggere dopo la foto)



È stato anche direttore de canale Marcopolo di SKY, dedicato ai viaggi e all'avventura. Attualmente insegna Scrittura per la produzione documentaristica presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli e Documentazione scientifica all'Università degli Studi dell'Insubria di Como. Nel 2013 ha pubblicato con Paolo Gambi "Le ragioni dell'altro", edito da Piemme. Dal 2016 è ritornato a Mediaset, assumendo la carica di vicedirettore del TG4 e conduttore dell'edizione serale dello stesso TG da aprile a luglio. Nel 2004, prima delle elezioni europee, il giornalista ha dichiarato la sua omosessualità. Dopo aver fatto "coming out", Alessandro Cecchi Paone ha assicurato di aver ritrovato molta più serenità.

Prima divulgatore scientifico poi dal 2004 candidato ed esponente di Forza Italia dopo il suo coming-out e una serie di comparsate e interviste assolutamente fuori dalla figura rigida a cui ci aveva abituato. "Sono rimasto fermo sull'eterosessualità per un po'; - aveva detto il conduttore a Vanity Fair - poi, forse dai 35 anni, sono andato su e giù nello spazio che sta tra eterosessualità e bisessualità''. Ho avuto grandissimi amori con donne che mi hanno migliorato la vita. Uno è stato con la mia ex moglie Cristina. Se dovessi trovare un altro rapporto che mi dà questa intensità, non avrei problemi a presentarmi a cena o alla prima della Scala con un uomo".

Tra gli amori importanti, quello con l'ex moglie Cristina Navarro Espinosa, sposata in Spagna e con la quale è stato per sette anni. In seguito il suo nome è stato legato a quello del ballerino venticinquenne Max Francese. La coppia stava progettando il matrimonio e l’adozione di un figlio. Dopo il trasferimento di Alessandro a New York, l’unione si è rotta. Nel 2018 Cecchi Paone è single e aspetta l’amore vero. Alessandro Cecchi Paone è nato il 16 settembre 1961 a Roma, è alto 190 cm e il suo peso è circa 95 chili. Non si è posto problemi di misure corporee sino ai cinquant’anni, quando il metabolismo rallenta e si fa più difficoltoso. Il conduttore per di più, proprio allora, ha smesso di praticare nuoto tre volte a settimana. Il 22 ottobre del 2018 è entrato nella casa del Grande Fratello Vip.

