Il Grande Fratello Vip riparte da tre. In particolare, da Alessandro Cecchi Paone, Maria Monsè ed Ela Weber. È a loro che gli autori del reality si affidano per movimentare le dinamiche stantie – per non dire inesistenti – del reality show. Durante la puntata andata in onda lunedì 22 ottobre Francesco Monte è stato duramente criticato dall'opinionista Alfonso Signorini e tra i due sono volate parole grosse, al punto che il direttore di 'Chi', ha rimproverato l'ex tronista di Uomini e donne per i suoi toni da strafottente.

Francesco Monte ha preso la parola e, alzando la voce, si è scagliato contro Alfonso Signorini , che poco prima aveva detto: ''Questo qua va in confessione e parla di Cecilia, volete arrivare ad un punto?'', riferendosi al confessionale che Francesco Monte ha fatto qualche ora prima e nel quale aveva parlato anche dell'ex fidanzata Cecilia Rodriguez, concorrente della passata edizione del GF Vip che proprio nella casa ha conosciuto l'attuale fidanzato, il ciclista Ignazio Moser. (Continua a leggere dopo la foto)



"Innanzitutto mi piacerebbe precisare che ho un nome, non sono ‘questo'. - ha detto Monte rivolgendosi a Signorini - Se mandate in onda cinque minuti di un confessionale di due ore…Perdonami, ma io ho parlato per un'ora e mezza della mia situazione con Giulia. Non lo dico con presunzione, ma quando io parlo forse sono uno dei pochissimi che si sta raccontando in tutta la sua totalità, se poi si deve distorcere la realtà e la veridicità della mia vita, è un problema vostro".

Quindi ha continuato invitando la produzione a mettere nella casa degli attori perché più facili da indirizzare verso determinate dinamiche: "Se volete che si arrivi a un punto, allora mettete due attori qui e vi portano la storia dove voi volete. Basta distorcere la realtà, basta. Mi sembra di parlare l'italiano in maniera molto chiara". L’ex di Cecilia Rodriguez non ha voluto lasciare l’ultima parola a Signorini e ha affermato che se si fosse realmente preoccupato del pensiero esterno, non si sarebbe avvicinato in quel modo alla Salemi, considerando tutte le critiche che lo strano rapporto nato sotto le telecamere si era portato con se.

Francesco ha inoltre ribadito, terminando così il suo discorso, che il Grande Fratello Vip doveva smetterla di mandare in onda solo ciò che più gli faceva comodo. Un affronto che non è stato accolto benissimo da Signorini, il quale ha così urlato: “Modera questi toni da strafott*nte, fly down, vola basso!”, ha sbottato Signorini rimproverando l'ex fidanzato di Chechu Rodriguez.

