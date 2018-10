Un grave lutto ha colpito la famiglia di Milly Carlucci. In questi giorni la conduttrice era tornata a parlare della sua malattia, una sorta di allergia al sole, e in quell'occasione aveva parlato della sua famiglia e della morte dell'adorata madre, avvenuta nel 2015. Lunedì 22 ottobre un altro lutto ha compito la bella conduttrice, il padre Luigi Carlucci è morto all'età di 91 anni. A confermarlo telefonicamente, riporta il Messaggero, è stata Gabriella Carlucci, conduttrice televisiva e politica italiana. Il padre, generale in pensione, si è spento la mattina del 22 ottobre dopo un lungo periodo di malattia, al Policlinico Gemelli di Roma. "Era una persona anziana, aveva quello che hanno le persone della sua età", ha dichiarato Gabriella tra le lacrime.

I funerali si terranno mercoledì 24 ottobre alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Chiara, in piazza dei Giuochi Delfici a Roma. Già nel 2016, in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, la conduttrice del noto programma televisivo Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, aveva dichiarato che dopo la morte della madre stava attraversando un periodo difficile. (Continua a leggere dopo la foto)



"Dopo un anno non ho ancora elaborato il lutto per la morte di mamma - aveva spiegato in un'intervista rilasciata nel 2016 a Vanity Fair - e forse non ci riuscirò mai. Il nostro legame era così forte che penso convivrò per sempre con il senso di vuoto e l'improvvisa nostalgia che mi assale ogni tanto. Non è un periodo facile sotto il profilo personale. Dopo l'addio a mamma, ora assisto al declino di papà, 89 anni a maggio".

"Per fortuna mio marito mi è di sostegno e i miei due figli mi regalano grandi soddisfazioni - aveva continuato la conduttrice di Ballando con le stelle nell'intervista rilasciata a Vanity Fair - Grazie a loro affronto più serenamente le inquietudini e le preoccupazioni legate a questa fase delicata". E proprio il marito Angelo Donati, sposato nell 1985, e i suoi due figli Angelica e Patrick, di 31 e 26 anni, sono la forza di Milly Carlucci, e anche in questo momento di dolore per la perdita del padre sapranno sicuramente tirare su il morale della mamma.

"Io e Angelo siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione - aveva spiegato Milly Carlucci - Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari".

