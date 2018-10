Ma cosa diavolo sta succedendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip? Sembrano oramai incontenibili le pulsioni sessuali dei concorrenti dell’edizione 2018. L’ultimo bacio in bocca, non di certo programmato (almeno per il protagonista di questa vicenda) è quello tra la Marchesa D’Aragona (che in un attimo di follia ha preso coraggio e l’ha fatto) e Walter Nudo in un estremo tentativo di farlo cedere alle sue avances. Proprio così: Daniela Del Secco ha provato a cogliere di sorpresa Walter Nudo!

E lo ha fatto davanti a tutti mentre lui era disteso sul divano vicino a Francesco Monte. Francesco e gli altri coinquilini sono scoppiati a ridere. Ma il suo approccio non si è limitato al bacio. La Marchesa si è anche esibita in una dichiarazione d'amore sotto forma di serenata e ha intonato “Il cielo in una stanza” e “Sono come tu mi vuoi”. La reazione di Walter Nudo? In silenzio, fermo, immobile. Poi, in seguito alle sue richieste, si è spiegato: “Non ho risposto perché mi hai lasciato senza parole”. (Continua dopo la foto)



La nobildonna è in nomination insieme ad Eleonora Giorgi e stasera potrebbe uscire. Così questa notte, dopo il semi-spogliarello, ha rotto gli indugi e si è dichiarata all’ex naufrago. Alle 3 del mattino, la Marchesa ha dato una lezione all’insipido Francesco Monte baciando all’improvviso sulla bocca il bel Walter il cui volto era diventato viola dalla vergogna. Un vero e proprio agguato d’amore. L’uomo ha svicolato rivolgendosi al GF: “Ma io non devo cambiare le batterie?!”. Purtroppo per la dama, Nudo non ricambia i sentimenti e davanti alle sue rimostranze (“ti ho dedicato Come tu mi vuoi, ma non l’hai neanche sentita”) si è trincerato dietro a un diplomatico: “Non ho reagito perché mi hai lasciato senza parole”.

E dunque è stata una notte agitata per la marchesa-estetista d’Aragona che si è raccomandata ad Andrea Mainardi: “Se esco dite quelle cose carine su di me, fate notare che mi sono spogliata di certi comportamenti e mi sono messa a disposizione di tutti”. Il gesto non pare esser stato particolarmente apprezzato da Walter Nudo, che infatti non ha propriamente manifestato entusiasmo dopo il bacio. E chissà adesso che piega prenderà il loro rapporto. Tra l’altro, la Marchesa d’Aragona è stata ufficialmente smascherata. La nobile del Grande Fratello Vip non sarebbe davvero una Marchesa.O meglio, è questo quello che è stato dichiarato dal suo ex marito, intervenuto per l’occasione nel salotto di Barbara D’Urso, Domenica Live. Particolarmente dure le parole dell’uomo che ha subito svelato la vera identità di Daniela Del Secco: “Quando stava con me non era assolutamente nobile. Siamo stati insieme fino al 2007 e lei non mi ha mai detto nulla di tutto ciò. Lei lavorava in questo centro estetico, gestiva la sua immagine e vendeva creme”. così ha raccontato. L’ex marito ha poi colpito duramente anche la produzione del reality dicendo: “Prima di finire in tv non ha mai fatto così. Quello nobile dei due sono io. Sono barone da parte di padre”. Che botta.

