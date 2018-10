Massimo Giletti è un tuttofare e lo ammette lui stesso: "Seduto non mi vedrete mai". Sì, perché il volto noto della televisione italiana, conduttore di 'Non è l'Arena', sta facendo registrare ottimi numeri anche in questa seconda stagione su La7. E lui stesso, recentemente, ha ammesso di aver sofferto la lontananza dal mondo Rai ma ha fatto di necessità virtù reinventandosi presso l'ammiraglia di Urbano Cairo: "Negli anni 'L’Arena' è cambiata e anche io non sono più lo stesso. Sono ancora aperte le ferite della tempesta in cui sono finito, quindi combatto ancora di più per chi la parola non la può usare". E a proposito dell'addio alla Rai, a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato: "Conosco tutti i meandri di quella azienda in cui sono cresciuto".

Anche perché Massimo Giletti ha ancora ribadito come la Rai: "È stata la proiezione di un sogno che coltivavo da ragazzo. Tutto è partito da una telefonata al centralino. E quel sogno l’ho realizzato grazie ad alcune persone che ho avuto la fortuna di incontrare, primo tra tutti Gianni Minoli". (Continua a leggere dopo la foto)



Massimo Giletti a Tv Sorrisi e Canzoni, inoltre, ha spiegato di amare la recitazione anche perché: "Per me lo studio televisivo è un teatro dove non ci può non essere una ritualità sceneggiata e ben costruita. Bisogna trasmettere emozioni al pubblico per cui il conduttore deve essere attivo. Ho sempre detto di ispirarmi a Santoro per le sue qualità di narratore. E poi i conduttori si vedono in piedi, non seduti". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma Massimo Giletti sa far parlare di sé anche quando si tratta di notizie di cronaca rosa e gossip. Ma oggi lui si professa scapolo: "Il legame con la televisione è così profondo e intenso che è difficile concedermi altre emozioni. Poi nella vita tutto è possibile...". E questa versione l'ha confermata anche a 'Un Giorno da Pecora', la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che gli hanno chiesto: la sua vita personale è di successo come quella professionale? "La mia donna si chiama tv, e con tutto il resto fai fatica". E alla domanda su meglio gli ascolti o il bacio di una donna, Giletti ammette: "Se riesci a baciare una donna con amore fai la cosa più bella che ci possa essere". (Continua a leggere dopo la foto)



Massimo Giletti, nel corso dell'ultimo anno, è molto dimagrito. Da quando è su La7, infatti, sembra essere ancora più in forma. Geppi Cucciari ha chiesto se davvero Giletti abbia perso ben otto chili. Lui ha fatto spallucce rispondendo: "No, dai. Solo quattro chili. Ma perché non sto un attimo fermo...".

