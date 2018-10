Ivan Cattaneo protagonista del weekend al Grande Fratello Vip. Il concorrente prima minaccia di voler lasciare il reality-show, poi si lascia andare a una confessione senza precedenti: il cantante è fidanzato e la storia sembra essere davvero importante. Ma andiamo con ordine. Perché Ivan Cattaneo ha minacciato di lasciare il reality-show prodotto dalla Endemol? Tutta colpa di uno scherzo realizzato dagli inquilini del Grande Fratello Vip. Ivan Cattaneo vittima di uno scherzo non l'ha presa affatto bene. Elia e Martina gli hanno nascosto alcuni oggetti e lui ha anche minacciato di abbandonare il programma. “Che gusto c’è a fare queste cose?", ha urlato.

"Non sono né televisive, né belle, né interessanti, sono da beceri, da gente che non sa fare spettacolo, che non sa fare niente. Dei poveracci! Chiunque sia stato è un poveraccio. Cretini, siete dei cretini, solo dei cretini". Successivamente ha minacciato di lasciare il gioco, affermando di essere schifato e dando ripetutamente dei cretini ai suoi compagni di gioco. (Continua a leggere dopo la foto)

ads

Anche perché non è stato il primo scherzo subito da Ivan Cattaneo in questa edizione di Grande Fratello Vip 3. Francesco, Giulia, Benedetta e Stefano in camera, dopo avere visto Cattaneo andare in bagno, hanno deciso di sorprendere il cantante alle spalle. Ivan dopo avere urlato dallo spavento ha immediatamente tuonato: "Non lo fare mai più!". "Aiuto ho un infarto" ha urlato ancora Ivan Cattaneo dopo essere stato sorpreso alle spalle da Francesco incappucciato...

Ritrovata la calma, Ivan Cattaneo si è aperto con Martina Hamdy e Silvia Provvedi. Il concorrente, che nella casa sembrava molto attratto da Elia Fongaro e single da un bel pezzo, è in realtà fidanzato. Tartassato di domande dalle due amiche del Grande Fratello Vip, Ivan si è lasciato andare raccontando tutta la verità. Ma di chi si tratta? Il fidanzato di Cattaneo ha: "La barba scura, i capelli ricci" e quando le ragazze gli chiedono quanti anni ha tentenna. "Come Elia" risponde poco dopo, quindi 27. Ma non si tratta di una relazione normale a quanto pare: "Ha anche la ragazza, è quello il problema. Non ne ho mai parlato in Confessionale non per me, ma per lui". Ormai, però, la frittata è fatta. (Continua a leggere dopo la foto)



Ivan Cattaneo, inoltre, ha spiegato all'interno della casa del Grande Fratello Vip 3 di avere un linguaggio in codice con il fidanzato. Se indossa la maschera con il gatto vuol dire che è felice, se indossa quella col gufo invece vuol dire che sta male. E non è finita qui: Ivan ha anche raccontato che quando si tocca il mento significa che sta comunicando di volergli bene.

Leggi anche:

Gratta e Vinci, barista scopre un sistema vincente e finisce nei guai

fbq('track', 'Gossip');